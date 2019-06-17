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İbrahim Dağman Esentepe teknik kadrosunda

İbrahim Dağman Esentepe teknik kadrosunda

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
İbrahim Dağman Esentepe teknik kadrosunda

Geçtiğimiz sezon Necati Tilki’nin yardımcılığını yapan İbrahim Dağman, özellikle takımın fizik kondisyonu açısından Esentepe’de iz bırakmıştı. Sonrasında Necati Tilki ile yollar ayrılınca İbrahim Dağman’la devam edilmek istenmiş ancak Necati hocanın ekibiyle geldiği için kalmasının doğru olmadığını düşünürek takımdan ayrılmıştı. Sezon sonunda Umut Bahadır’ın başkanlığa devam etmemesinden sonra müstakbel başkan, tek aday İbrahim Beyazbayram, İbrahim Dağman’la görüşerek teknik direktör Hüseyin Çağer’ın yardımcılığını teklif etti. İbrahim Dağman’da bu görevi kabul ederek Esentepe’de görev yapmaya başlayacak. Özellikle K.Kaymaklı alt yaş kategorilerinde önemli işlere imza atan Dağman, Esentepe teknik kadrosunda önemli bir yere sahip olacak.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Dağman
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