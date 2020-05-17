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İbrahim Beyazbayram : Ekonomik yapılanma lazım

Esentepe kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram koronavirüs sonrasında gelecek sezonun daha zor olacağını söyledi

17 Mayıs 2020 Pazar 18:48
İbrahim Beyazbayram : Ekonomik yapılanma lazım
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K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Esentepe kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram liglerin bir an önce oynanarak tamamlanması ve gelecek sezonun planlanmasının yapılması gerektiğini söyledi.

Birçok kişinin görüşü süreç içinde değişti

Beyazbayram katıldığı programda yaptığı açıklamada birçok kişinin görüşlerinin süreç içinde değiştiğine dikkat çekerek “ben ilk vakalar çıktığında direk dedim ki ligler tescil edilsin oynanmasın. Ancak gelinen aşamada 19 gündür vakanın olmaması nedeniyle maçları oynayabilme noktasına geldik” dedi.

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Biz derdimizi anlatamadık

Beyazbayram ülkede vakanın olmadığına dikkat çekerek bazı kesimlerin iki kez testten geçirildiğini ancak vakanın çıkmadığını belirterek “biz 4-5 Mayıs’ta mesafeli antrenmanlara başlayabilirdik. Bu süreçte kulüp başkanları olarak sağlık ve bilim kurulundaki kişilere derdimizi anlatamadık. Türkiyede ve Avrupada insanlar ölüyor ancak takımlar sahaya iniyor” dedi.

Gelecek sezon daha zor olacak

İbrahim Beyazbayram geri kalan 8 haftalık liglerin oynanarak adaletli bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak “8 haftalık süreci tamamladıktan sonra gelecek sezonun kararını vermemiz lazım. Ekonomik olarak yeniden yapılanmamız lazım. Gelecek sezon bu şartlar altında daha zor olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim BeyazbayramEsentepe Spor Kulübü
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