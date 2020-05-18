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Hüseyin Dayı : Emeklerimiz boşa gitmesin

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım antrenörü Hüseyin Dayı, “Beyaz sayfa” uygulaması ile emeklerinin boşa gidecek olmasından endişe ediyor

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:14
Hüseyin Dayı : Emeklerimiz boşa gitmesin
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Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım antrenörü Hüseyin Dayı Türkiye’de Basketbol, Voleybol gibi branşların ligi sonlandırdıklarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi için beklemede olduğunu söyledi.

Şampiyonuz. Beklemekten başka seçeneğimiz yok

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Hüseyin Dayı “Yapacağımız tek bişey var. beklemek. Çok zorlu bir dönem geçirdik ve beş hafta önce şampiyonluğumuzu ilan ettik. Ligde 3 maçımız kaldı. Şampiyon da ikinci olan da belli” bekleyip göreceğiz” dedi.

İnşallah emeklerimiz boşa gitmez

Dayı “Türkiyede uygulanan beyaz sayfa uygulaması inşallah bizim için de olmaz ve emeklerimiz boşa gitmez. Bir sezon sadece emek değil biz kıt ekonomik şartlarda mücadele ettik ve inanılmaz bir performans elde ederek namağlup bir şekilde lideriz ve beş hafta önce şampiyonluğumuzu da ilan ettik” diyerek “Şimdi beyaz sayfa açıp ligler tescil edilirse emeklerimiz boşa gidecek.

Gönlümüz devam etmesi veya mevcut haliyle tamamlanması” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Dayı
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