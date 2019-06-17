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Hurey Cambaz Kilyos’ta şampiyon

Hurey Cambaz Kilyos’ta şampiyon

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:12
Hurey Cambaz Kilyos’ta şampiyon

Kilyos(Türkiye)’da dün yapılan Uluslararası Veteran Turnuvası’nda ferdi bayanlarda 40-49 yaş grubunda KKTC Veteran Masa tenisi kafilesinden Hurey Cambaz Ahmetoğlu şampiyon oldu.Turnuvaya ayağından sakat olarak katılan Ahmetoğlu,finale yükselirken,Türkiyeli ve İranlı rakiplerini eledikten sonra finalde Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2.ci başlkanı Petra Sorling’i üstün bir oyun sonunda 3-0 yendi ve şampiyon oldu..Zekaş Soyatlı sakatlanarak turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

Olguner: masa tenisinde iyi olduğumuzu gösterdik

Özel nedenlerle Kilyos’taki turnuvaya katılamayan Lefkoşa Veteran Derneği başkanı Fadıl Olguner dün yaptığı basın açıklamasında Hurey Cambaz Ahmetoğlu’nun Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu başkanını yenerek Uluslararasında şampiyon olmasından çok memnun olduğunu ve Ahmetoğlu’nu kutladığını belirterek,Ahmetoğlu’nun başarısı dosta düşmana masa tenisinde bizim de iyi olduğumuzu gösterdiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Hurey Cambaz
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