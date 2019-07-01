Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Hürdeniz Cup Büyükler Ve Senyörler’de heyecan devam ediyor.

Seyir zevki ve çekişmeli geçen karşılaşmalarda Tek Büyük Kadınlar, Tek Büyük Erkekler, Çift Büyük Kadınlar ve Çift Büyük Erkekler kategorileri ile Senyörler kategorilerinde mücadeleler yoğun ilgi görüyor. Hürdeniz Cup da oynanan karşılaşmalarla birlikte alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR

MERİL SONAKIN / ILGIN YİĞİT - AZRA YALKIÇ / KADRİYE DEBRELİ 6-0 / 6-1

ŞENGÜL TİLKİ / MARIA TATARNIKOVA - İPEK CİVİSİLLİ / İZEM CİVİSİLLİ 6-1 / 6-2

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER

MUSTAFA ZORBA / BERKECAN EKİNCİ - FLORİN SORODOC / ORHAN AZİZOĞLU 7-6(0) / 6-3

SENYÖR ERKEKLER 35+



ORHUN DOĞASAL - CELAL ÖNEN 6-1 / 6-0

SENYÖR KADINLAR 40+

DEMET ONURLU - SEVŞEN D. ÖZERCE 6-1 / 6-1

SENYÖR ERKEKLER 45+

MEHMET YALÇIN - EMRE H. LAÇİNLER 7-5 / 6-3

MUSTAFA TAŞELİ - MURAT ŞAHİN 6-1 / 6-3

SENYÖR ERKEKLER 45+ ÇİFT

ORHUN DOĞASAL / TUNCEL TÜRKER - İSMAİL CANDAN / HAKAN ONURLU 6-0 / 6-1

