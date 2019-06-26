Hürdeniz Cup başladı

Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler önceki gün Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında çekişmeli ve zevkli karşılaşmalar ile başladı.

Turnuvada Büyükler kategorilerinde Tek Büyük Kadınlar, Tek Büyük Erkekler, Çift Büyük Kadınlar ve Çift Büyük Erkekler kategorileri ile Senyörler Kategorileri yer alıyor. Hürdeniz Cup da oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

Büyük Kadınlar

Maria Tatarnıkova – Zeynep Ertanoğlu 6/0 6/0

Büyük Erkekler

Turgay Hıdıroğlu – Ersel Kalfaoğlu W.O

Cemre Yeşil – İbrahim Ağun 2/6 4/6

Kaan Arkın – İlker Çingillioğlu 6/0 6/2

Senior 40+ Kadınlar

Kadriye Debreli – Emine Ünal 6/1 6/3

Senior 45+ Erkekler

Mehmet Yalçın - Ahmet Faraç 6/3 3/6 10/8

Hakan Evren – Çağakan Kansu 1/6 2/6