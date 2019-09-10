Hüdan yarışı Hüdan takımının

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı geçtiğimiz gün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde Tatlısu’da yapıldı. Kulübün merhum iki üyesi Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına “Hüdan Kardeşler Offroad Ralli Sprint” adıyla yapılan yarışın sponsorluğunu ise Tatlısu Belediyesi üstlendi. Böylece yarış, 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Harnup Festivali kapsamında yapıldı. Yaklaşık 4 kilometre 600 metrelik tek etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti. Merhum iki üye Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına kurulan Hüdan Racing Team ekiplerinin damgasını vurduğu yarışta Otomobil kategorisini Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı. İkinci Baştaşlar Racing Team’den Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi yer alırken, SRC Racing Team’den Göksel Macila-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu. Podyumu sadece saniyenin 5’te biri farkla kaçıran Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi genel klasmanda dördüncü oldular fakat Sınıf T1’in zirvesinde yer almayı başardılar. Yarışın SSV kategorisinde ise Can-Am Maverick UTV ile yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ilk sırada yer aldı. Onları bir diğer UTV ile Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi takip etti. Polaris Scrambler ATV ile yarışan Sona Singh ise SSV kategorisini üçüncü tamamladı. Otomobil kategorisinde, yine Hüdan Racing Team’den Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi beşinci olurken T1’in ikincisi oldular. T1’de podyumu Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi tamamladı. T2’de Göksel Macila-Halil Mulla ikilisini SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ve Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi sırasıyla takip eden ekiplerdi. Sınıf T3’te ise genel klasman ilk ikisinde de yer alan Ersoy-Kıral ekibi ile Baştaş-Koyuncu ikilisini Zubi Racing Team’den Soyer Arseven-Yusuf Tayfur ikilisi takip etti. Yarışın ardından festival alanında yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçam, Belediye meclis üyeleri ve misafir belediye başkanları Hızır Güngör, Turgut Babaoğlu ile Metin Oral takdim etti.