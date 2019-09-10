banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100673
ALTIN
276.959
DOLAR
5.7624
STERLİN
7.1069
EURO
6.3621
Gazimağusa bölgesine ateş düştü
GAZİMAĞUSA BÖLGESİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İskele'de kurşunlama: 1 kişi yaralandı
İSKELE'DE KURŞUNLAMA
banner307
Flaş Haber
Serdar Denktaş istifa etti
Kapat

Hüdan yarışı Hüdan takımının

2019 KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışında Otomobil kategorisini Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı

Hüdan yarışı Hüdan takımının

2019 KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışında Otomobil kategorisini Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı

10 Eylül 2019 Salı 09:54
Hüdan yarışı Hüdan takımının

banner317
Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı geçtiğimiz gün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde Tatlısu’da yapıldı. Kulübün merhum iki üyesi Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına “Hüdan Kardeşler Offroad Ralli Sprint” adıyla yapılan yarışın sponsorluğunu ise Tatlısu Belediyesi üstlendi. Böylece yarış, 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Harnup Festivali kapsamında yapıldı. Yaklaşık 4 kilometre 600 metrelik tek etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti. Merhum iki üye Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına kurulan Hüdan Racing Team ekiplerinin damgasını vurduğu yarışta Otomobil kategorisini Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazandı. İkinci Baştaşlar Racing Team’den Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi yer alırken, SRC Racing Team’den Göksel Macila-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu. Podyumu sadece saniyenin 5’te biri farkla kaçıran Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi genel klasmanda dördüncü oldular fakat Sınıf T1’in zirvesinde yer almayı başardılar. Yarışın SSV kategorisinde ise Can-Am Maverick UTV ile yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ilk sırada yer aldı. Onları bir diğer UTV ile Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi takip etti. Polaris Scrambler ATV ile yarışan Sona Singh ise SSV kategorisini üçüncü tamamladı. Otomobil kategorisinde, yine Hüdan Racing Team’den Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi beşinci olurken T1’in ikincisi oldular. T1’de podyumu Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi tamamladı. T2’de Göksel Macila-Halil Mulla ikilisini SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ve Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi sırasıyla takip eden ekiplerdi. Sınıf T3’te ise genel klasman ilk ikisinde de yer alan Ersoy-Kıral ekibi ile Baştaş-Koyuncu ikilisini Zubi Racing Team’den Soyer Arseven-Yusuf Tayfur ikilisi takip etti. Yarışın ardından festival alanında yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçam, Belediye meclis üyeleri ve misafir belediye başkanları Hızır Güngör, Turgut Babaoğlu ile Metin Oral takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Hüdan Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TED Koleji havuzuna kavuştu
TED Koleji havuzuna kavuştu
Güreşçiler plajda yarıştı
Güreşçiler plajda yarıştı
Yabancı bildirimleri için sona gelindi
Yabancı bildirimleri için sona gelindi
Ataman'dan müjde
Ataman'dan müjde
Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin
Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin
Klasiklerin güzelleri seçildi
Klasiklerin güzelleri seçildi
Esentepe’de şampiyonlar belli oldu
Esentepe’de şampiyonlar belli oldu
Dairelerde 2.hafta başladı
Dairelerde 2.hafta başladı
Federasyon disiplin çalışması yapacak
Federasyon disiplin çalışması yapacak
Bankalarda ikinci hafta heyecanı
Bankalarda ikinci hafta heyecanı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim