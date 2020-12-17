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Hocanın Şampiyonları tebrik etti

17 Aralık 2020 Perşembe 21:01
Hocanın Şampiyonları tebrik etti
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DAÜ kadın voleybol takımı şampiyonluk kupasını DAÜ rektörü Aykut Hocanın’a verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 11 Aralık 2020 Cuma günü, saat 10:00’da, 2019-2020 Sezonu Şampiyonu olan DAÜ Büyük Kadın Voleybol Takımı’nı makamında kabul etti. Söz konusu ziyarette; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Takım Antrenörü Kemal Derebey ile takımı temsilen sporcular Sima Kanatlı, Sıla Kayalp, Şerife Çakar ve Seray Bayraktar yer aldı.

“Şampiyon Takımımızı Tebrik Ediyorum”

Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Şampiyon DAÜ Büyük Kadın Voleybol Takımı’mızı tebrik ediyorum. Üniversitemizin sporcularının bu kadar güzel başarılar elde etmesi bizleri gururlandırıyor. DAÜ’nün spor alanında iddiası her zaman vardır ve olacaktır. Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Enver Kaya ve Asbaşkanımız Sayın Hasan Zabitoğlu’nun ziyaretinden dolayı da onur duydum. Spor alanında yarışma ruhunu aşılamak ve başarı göstermek üniversite olarak hedeflerimiz arasındadır. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sporcularımız Bizim İçin Çok Değerlidir”

DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ise, “Göreve geldiğiniz günden itibaren spora ve sporcuya verdiğiniz destekten dolayı kendim ve ekibim adına size çok teşekkür ederim. Sporun yalnızca voleybolda değil, birçok branşta da DAÜ’nün çok önemli bir parçası olduğunu bize hissettirdiğiniz için yüksek bir motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“DAÜ Voleybolda Öncülük Etmektedir”

KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı teşekkür ederiz. DAÜ’nün bu kadar yıldır göstermiş olduğu birçok başarı vardır. Her kategoride birçok şampiyonlukları vardır. Ama bundan daha önemlisi, kurumların sosyal yaşantı içerisinde bu gençlere kucak açması, onları bünyelerinde barındırıp bu sporu yapma fırsatını vermesidir. Bu bakımdan da ben sizin huzurunuzda herkese çok teşekkür etmek istiyorum.”

Konuşmaların ardından KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu, 2019-2020 Sezonu Şampiyonu DAÜ Büyük Kadın Voleybol Takımı’nın şampiyonluk kupasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a teslim etti. Prof. Dr. Hocanın da tüm takım sporcularına hediye takdiminde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiDaüDAÜ Rektörü Aykut Hocanın
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