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Hilmi Çelebioğlu anısına tırmandılar

Hilmi Çelebioğlu anısına tırmandılar

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:21
Hilmi Çelebioğlu anısına tırmandılar

Offroad camiasının sevilen isimlerinden, geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu, geçtiğimiz gün Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan 10 kilometrelik etapta yapılan offroad tırmanma yarışı ile anıldı. Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyen özel yarış olarak organize edilen, Offroadçuların Tırmanma, Motosikletçilerin de Enduro formatında yaptıkları yarış tarzı olarak yapılan ve iki camiayı anlamlı bir organizasyon için bir araya getiren yarışta 29 ekip start aldı. Biri antrenman olmak üzere motosiklet ve ATV yarışçıları etabı ikişer kez, UTV ve Otomobil kategorisi yarışçıları ise üçer kez etabı geçtiler. ATV Kategorisinde günün en iyi derecesini Sona Singh, Motosiklet kategorisinde Hasan Çeto, UTV Kategorisinde Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi ve Otomobil Kategorisinde Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etmeyi başardı. 4 kategori kendi içinde 9 sınıfa ayrıldı. ATV1 sınıfında Temel Atila ve Ahmet Türkoğlu sırasıyla podyumu oluşturdu. ATV2 sınıfında Ahmet Miralay ve Aydın Kırık podyumu oluştururken, Sona Singh ATV4’ün birincisi oldu. Motosiklet MX1A’da Hasan Çeto’yu Yücel Topcu ve Çağlar Çakır takip etti. MX1B’de podyumu sırasıyla Hasan Sezgin, Ahmet Ömerağa ve Sami İsak oluşturdu. Birbirlerine yakın dereceler elde eden UTV yarışçılarından ilk sırada Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi yer aldı. Onları sırasıyla Edim Macila-Eser Harper ikilisi ve Mustafa Çelikden-Taykun Erdal ikilisi takip etti. Otomobil Kategorisi Sınıf T1’de Orhun Mevlit-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi birinci, Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi ikinci oldu. Sınıf T2’de Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi birinci, Dayel Direl-Ersal Berberoğlu ikilisi ikinci oldu. Sınıf T3’te ise Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi birinci, Soyer Arseven-Hasan Reyhan (B.) ikilisi ikinci ve Hasan Reyhan (K.)-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu. yarış sonunda Hilmi Çelebioğlu’nun babasının Karaoğlanoğlu’ndaki dükkanı önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Çelebioğlu ailesi, KITMOK, KYOFF ve KKOK yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Off Road Hilmi çelebioğlu
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