Heyecan sürüyor

Gönyeli, Coşkuner ve Lefkoşa Darts Birliği dördüncü haftayı galibiyetle kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki akşam dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği ligde Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ve Lefkoşa Darts Birliği haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.

Cihangir-Minareliköy maçının ertelendiği haftada deplasmanda LEGEND’i 10-6 mağlup eden Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçlarında alınan son uçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Darts Birliği-Gönyeli Av.At.K.: 12-4

LEGEND- Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 6-10

Lefkoşa Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 12-4

Cihangir-Minareliköy (Ertelendi)

2020-2021 Efes Pilsen Darts Süper Lig Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y P AV

1.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 4 4 0 0 43 21 12 22

2.Gönyeli Darts Birliği 4 3 0 1 39 25 9 14

3.Lefkoşa Darts Birliği 3 2 0 1 32 16 6 16

4.Minareliköy 3 2 0 1 30 18 6 12

5.Gönyeli Av.At.K. 3 1 0 2 21 27 3 -6

6.Beyarmudu Belediyesi 4 1 0 3 23 41 3 -18

7.Cihangir 1 0 0 1 3 13 0 -10

8.LEGEND 4 0 0 4 17 47 0 -30