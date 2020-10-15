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Herkes futbolu özledi

15 Ekim 2020 Perşembe 00:35
Herkes futbolu özledi
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Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye futbolu herkesin özlediğini, ancak sürecin devam ettiğini belirtti

Başkent temsilcisi Göçmenköy’ün Teknik Direktörü Hakan Sermaye yaptığı açıklamada Dünyada ve ülkemizde covıd-19 sürecinin devam ettiğini bu nedenle süreci yakından takip ettiklerini ve çıkacak olan kararı beklediklerini söyledi.

Güç kaybını önlemek için başladık

Göçmenköy olarak geçen hafta oyuncularla bir araya geldiklerini ifade eden Hakan Sermaye, bu süreçte futbolcuların kas ve güç kaybını önlemek ve onları formda tutmak için çalışmalara başlama kararı verdiklerini kaydetti.

Haftada 3 kez birlikteyiz

Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye takımı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada oyunculardaki beraberliği sağlama ve takımı ayakta tutma adına haftada 3 kez takımla bir araya geldiklerini söyledi. Bir bakıma bu süreçte psikolojik idman yaptıklarını ifade eden Hakan Sermaye, takımı tam anlamıyla sezon açılışına hazır tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Görevimiz oyuncuları ayakta tutmak

Kendi fikrince sürecin seçim sonrasına kalabileceği yönünde olduğunu söyleyen Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, bu süreçte herkesin bir görevi olduğunu, kendisinin de görevinin oyuncularını ayakta tutmak olduğunu söyledi.

Motivasyon kaybı var

Geçtiğimiz Pazartesi oyuncularla bir araya gelmeye başladıklarını ve haftada 3 kez takımla olduğunu söyleyen Sermaye, oyuncularda soğukluk ve uzaklaşma gözlemlediğini ifade etti.

Herkes başlasın istiyor ancak sağlık da önemli

Covid-19 sürecinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ettiğini belirten Hakan Sermaye, herkesin futbolun başlamasını istediğini, ancak sağlığın da herşeyden daha nemli oduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.

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