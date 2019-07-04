banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98646
ALTIN
254.733
DOLAR
5.5951
STERLİN
7.0367
EURO
6.3102
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Kıyafet çalan zanlı tutuksuz yargılanacak
KIYAFET ÇALAN ZANLI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis memurlarına saldırdı
POLİS MEMURLARINA SALDIRDI
4 ay hapis yatacak
4 AY HAPİS YATACAK
banner306

Hentbolun Rüya Takımı: UKÜ Kadın Hentbol Takımı

Hentbolun Rüya Takımı: UKÜ Kadın Hentbol Takımı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
Hentbolun Rüya Takımı: UKÜ Kadın Hentbol Takımı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Hentbol Takımı 2018-19 sezonuna rüya takım olarak damgasını vurdu.

banner317
UKÜ Kadın Hentbol takımının başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunda; U 15 şampiyonu, U 17 Şampiyonu, U 19 Şampiyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası Büyük Kadınlar Şampiyonu, Derviş Mişon Kupası Büyük Kadınlar Şampiyonu, Hentbol Süperlig Kadınlar İkinciliği, Üniversiteler Kadın Şampiyonluğu, Süperlig Kadınlar En Centilmen Takım ödüllerinin sahibi oldu.

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen maçlarda üstün başarı gösteren UKÜ’lü sporcularda ise En İyi Performans Gösteren Oyuncu Petek Koç ve Nazlı Varan, U 17 En İyi Pivot Nazlı Varan, U 17 En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç, U 19 En İyi Sol Kanat Sinem Kılıç, U 19 En İyi Sağ Kanat Gülem Atay, U 19 En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç, U 19 En İyi Sol Oyun Kurucu Sonuç Koç,  Süper Lig En İyi Pivot Ajda Mutlu ile Süper Lig En İyi Sağ Kanat Sevilay Seçmen oldu.

UKÜ Spor İşleri Müdürlüğü Spor Müdür Vekili Tarkan Kayaş, UKÜ Kadın Hentbol takımının rakiplerine geçit vermemelerinin tek sırrının azim ve çalışmak olduğunu ifade ederek, başarı gelince motive olduklarını kaydetti. Kayaş, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak spora verdikleri öneme dikkat çekerek, UKÜ Kadın Hentbol takımının sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Hentbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesarya'nın yeni başkanı Vedat Kolçak
Mesarya'nın yeni başkanı Vedat Kolçak
İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı
İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı
Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti
Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti
KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı
KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı
Şampiyon dostluk, birliktelik ve farkındalık...
Şampiyon dostluk, birliktelik ve farkındalık...
Festival’de slalom yaptılar
Festival’de slalom yaptılar
Cimnastik Federasyonu'ndan saygı ziyareti
Cimnastik Federasyonu'ndan saygı ziyareti
Cengiz Hasman’a karşı oynadılar
Cengiz Hasman’a karşı oynadılar
Sahalarda ilaçlama zamanı
Sahalarda ilaçlama zamanı
Berkel turnuvası devam ediyor
Berkel turnuvası devam ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim