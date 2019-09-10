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Hentboldan yaza veda

Sezonun son plaj hentbol turnuvası önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Hentboldan yaza veda

Sezonun son plaj hentbol turnuvası önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

10 Eylül 2019 Salı 23:32
Hentboldan yaza veda

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Sezonun dördüncü ve son plaj hentbol turnuvası önümüzdeki hafta sonu Dikmen’de Çim Hentbolu Turnuvası olarak gerçekleştirilecek.

Yeniboğaziçi Belediyesi ile başlayan, Yükseliş Gönyeli ile devam eden ve son olarak Da Esentepe Belediyesi ile üç plaj hentbol turnuvasını geride bırakan Hentbol Federasyonu sezonu Dikmen’de Çim Hentbolu Turnuvası ile noktalayacak. Dikmen Belediyesi, Dikmen Spor Kulübü ve Hentbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Çim Hentbolu Turnuvası 14-15 Eylül tarihlerinde Dikmen Futbol Sahasında yer alacak. Turnuva alt yapılara yönelik olup U14 (2006 doğumlu ve daha küçük) ve U18 (2002 doğumlu ve daha küçük) yaş gruplarında gerçekleştirilecek. Turnuvada maçların haricinde yarışmalar düzenlenecek ve çeşitli hediyeler dağıtılacak. Turnuva için son katılım tarihi 13 Eylül Cuma’dır.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Hentbol
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