banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100809
ALTIN
274.815
DOLAR
5.6874
STERLİN
7.1001
EURO
6.2872
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
Cep telefonları incelenecek
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Sahte doktor tutuklandı
Kapat

Hentbolda yeni sezon başlıyor

Hentbolda salona inecek ilk sporcular 20 yaş altı kategorisindekiler olacak.

Hentbolda yeni sezon başlıyor

Hentbolda salona inecek ilk sporcular 20 yaş altı kategorisindekiler olacak.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:44
Hentbolda yeni sezon başlıyor

Hentbolda 2019-2020 sezonu lig sezonu bugün başlıyor. Hentbolda salona inecek ilk sporcular 20 yaş altı kategorisindekiler olacak.

KKTC Hentbol Federasyonu yeni sezonda lig kategorilerini Avrupa’ya uyumlu şekilde düzenledi ve bundan böyle hentbol ligleri büyükler, U20, U18, U16 ve U14 olmak üzere 5 kategoride gerçekleşecek. Geçmişte olduğu gibi hentbolcular yaşının tuttuğu kategoriler dışında dilediği üst liglerde de forma giyemeyecek. Artık 1 sporcu yaş kategorisi dışında sadece bir ligde mücadele edebilecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hentbol ligleri bu yıl da farkındalık yaratma amacıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde “Yaşama Sporlar Bağlan” ismi altında düzenlenecek.

AÇILIŞI KIZLAR YAPACAK

Hentbolda yeni sezonun açılışı 20 yaş altı kızlardan olacak. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak maç ile hentbol ligleri resmen başlayacak.

Program şöyle:

BUGÜN

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 ERKEKLER LİGİ

MGS Spor Salonu

banner317
Saat 19.00: MGA-YDÜ

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 KADINLAR LİGİ

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18.30: Şahlanspor-DİGEM

YARIN

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 ERKEKLER LİGİ

Atatürk Spor Salonu

Saat 18.30: Yükseliş-Esentepe Belediyesi

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 KADINLAR LİGİ

CIU Arena

Saat 18.30: UKÜ-YDÜ

Anahtar Kelimeler:
Kktc Hentbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalova’dan birliktelik mesajı
Yalova’dan birliktelik mesajı
Çetinkaya’da 3 imza
Çetinkaya’da 3 imza
Hentbolda raporlar onaylandı
Hentbolda raporlar onaylandı
2019 Yıldızlar Güreş Liginde birincilik YDÜ'nin
2019 Yıldızlar Güreş Liginde birincilik YDÜ'nin
Emre’ye büyük şok
Emre’ye büyük şok
Çetinkaya çalışmalara başladı
Çetinkaya çalışmalara başladı
Çetinkaya’da Çağdaş imzayı attı
Çetinkaya’da Çağdaş imzayı attı
Berkel sahaya isyan etti
Berkel sahaya isyan etti
Türk Ocağı Quincy’ye imza attırdı
Türk Ocağı Quincy’ye imza attırdı
Mesarya savunmayı sağlama aldı
Mesarya savunmayı sağlama aldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim