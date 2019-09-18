Hentbolda yeni sezon başlıyor

Hentbolda 2019-2020 sezonu lig sezonu bugün başlıyor. Hentbolda salona inecek ilk sporcular 20 yaş altı kategorisindekiler olacak.

KKTC Hentbol Federasyonu yeni sezonda lig kategorilerini Avrupa’ya uyumlu şekilde düzenledi ve bundan böyle hentbol ligleri büyükler, U20, U18, U16 ve U14 olmak üzere 5 kategoride gerçekleşecek. Geçmişte olduğu gibi hentbolcular yaşının tuttuğu kategoriler dışında dilediği üst liglerde de forma giyemeyecek. Artık 1 sporcu yaş kategorisi dışında sadece bir ligde mücadele edebilecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hentbol ligleri bu yıl da farkındalık yaratma amacıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde “Yaşama Sporlar Bağlan” ismi altında düzenlenecek.

AÇILIŞI KIZLAR YAPACAK

Hentbolda yeni sezonun açılışı 20 yaş altı kızlardan olacak. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak maç ile hentbol ligleri resmen başlayacak.

Program şöyle:

BUGÜN

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 ERKEKLER LİGİ

MGS Spor Salonu

Saat 19.00: MGA-YDÜ

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 KADINLAR LİGİ

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18.30: Şahlanspor-DİGEM

YARIN

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 ERKEKLER LİGİ

Atatürk Spor Salonu

Saat 18.30: Yükseliş-Esentepe Belediyesi

YAŞAMA SPORLA BAĞLAN U20 KADINLAR LİGİ

CIU Arena

Saat 18.30: UKÜ-YDÜ