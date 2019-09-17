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Hentbolda yaz sezonu çimde kapandı

Dikmen’de düzenlenen “Hentbol Festivali” dün oynanan final maçları ile son buldu

Hentbolda yaz sezonu çimde kapandı

Dikmen’de düzenlenen “Hentbol Festivali” dün oynanan final maçları ile son buldu

17 Eylül 2019 Salı 09:29
Hentbolda yaz sezonu çimde kapandı

KKTC Hentbol Federasyonu ile Dikmen Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Dikmen Hentbol Festivali” iki gün sürdü ve şampiyonlar dün belli oldu.

Dikmen futbol sahasında gerçekleşen çim hentbolu organizasyonu ile hentbolcular yaz sezonunu resmen kapattı.

Yazın son hentbol organizesi olan “Dikmen Hentbol Festivali”nde 18 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinde sporcular mücadele etti.

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Plaj turnuvalarından farklı olarak salon hentbolunda olduğu gibi 7’şer sporcu ile Çim Hentbol Festivalinde mücadele eden sporcuların oluşturduğu toplam 12 takım iki gün boyunca keyifli maçlar oynadı.

Ödülleri hakemlerden

Dikmen Hentbol Festivalinde U18 kız ve erkekler ile U14 kızlarda yapılan mücadelelerin ardından şampiyon olanlara ve dereceye girenlere ödüllerini organizasyonda görev alan hakemler verdi.

Dikmen Çim Hentbolu Turnuvası’nda U18 kızlarda şampiyon Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) olurken erkekler şampiyonluğunu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) elde etti.

U14 kategorisi sadece kızlar arasında oynanırken finalde Şahlanspor’u mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kızları şampiyon oldu.

Anahtar Kelimeler:
Hentbol Festivali Dikmen
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