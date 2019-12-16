Hentbolda sahne büyüklerin

KKTC Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlediği büyükler liglerinde heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde lider Gençlik Gücü 6da 6 ile yenilgisiz lider olarak emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu yıl 3 devrede gerçekleşecek ligde 2inci devrenin sonuna gelindi. Ligde ikinci sırada bulunan Yakın Doğu 7 maç sonunda GG’nin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Bugün (17 Aralık Salı) CIU Arena’da MGA takımını konuk edecek olan UKÜ lig üçüncülüğü yolunda önemli maça çıkacak. MGA erkekleri UKÜ karşısında galip gelirse puanları eşitleyecek. UKÜ’nün galip gelmesi durumunda ise UKÜ puan farkını 4’e çıkaracak.

Kadınlar Süper Ligi’nde 4 maçta topladığı 6 puanla lider olan UKÜ takımı bugün 4 maçta 2 puanla dördüncü sıradaki Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’nı konuk edecek.

PUAN DURUMLARI VE MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-MGA (Erkekler Süper Lig)

Saat 19.45: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (Kadınlar Süper Lig)

YARIN

Atatürk Spor Salonu

Saat 19.45: Yükseliş-GG (Erkekler Süper Lig)

KADINLAR SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Ü.K.Ü. 4 3 0 1 135 104 6 31

2.Y.D.Ü. 5 2 1 2 137 135 5 2

3.D.A.Ü. 5 2 1 2 137 160 5 -23

4.ESENTEPE E.Y.A. 4 1 0 3 100 110 2 -10

ERKEKLER SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.G.G. 6 6 0 0 216 149 12 67

2.Y.D.Ü. 7 4 0 3 209 191 8 18

3.U.K.Ü. 6 3 0 3 158 153 6 5

4.M.G.A. 6 2 0 4 152 199 4 -47

5.YÜKSELİŞ 7 1 0 6 163 206 2 -43