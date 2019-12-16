banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111126
ALTIN
277.539
DOLAR
5.8516
STERLİN
7.8082
EURO
6.5203
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Bugün toprağa veriliyor
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
TEKMAN HALA ARANIYOR
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Hentbolda sahne büyüklerin

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Ligi’nde heyecan bugün (17 Aralık Salı) CIU Arena’da devam edecek

Hentbolda sahne büyüklerin

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Ligi’nde heyecan bugün (17 Aralık Salı) CIU Arena’da devam edecek

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:10
Hentbolda sahne büyüklerin

KKTC Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlediği büyükler liglerinde heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde lider Gençlik Gücü 6da 6 ile yenilgisiz lider olarak emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu yıl 3 devrede gerçekleşecek ligde 2inci devrenin sonuna gelindi. Ligde ikinci sırada bulunan Yakın Doğu 7 maç sonunda GG’nin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Bugün (17 Aralık Salı) CIU Arena’da MGA takımını konuk edecek olan UKÜ lig üçüncülüğü yolunda önemli maça çıkacak. MGA erkekleri UKÜ karşısında galip gelirse puanları eşitleyecek. UKÜ’nün galip gelmesi durumunda ise UKÜ puan farkını 4’e çıkaracak.

Kadınlar Süper Ligi’nde 4 maçta topladığı 6 puanla lider olan UKÜ takımı bugün 4 maçta 2 puanla dördüncü sıradaki Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’nı konuk edecek.

PUAN DURUMLARI VE MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-MGA (Erkekler Süper Lig)

Saat 19.45: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (Kadınlar Süper Lig)

YARIN

Atatürk Spor Salonu

Saat 19.45: Yükseliş-GG (Erkekler Süper Lig)

KADINLAR SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR            O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Ü.K.Ü.                    4          3          0          1          135      104      6          31

2.Y.D.Ü.                    5          2          1          2          137      135      5          2

3.D.A.Ü.                    5          2          1          2          137      160      5          -23

4.ESENTEPE E.Y.A.            4          1          0          3          100      110      2          -10

ERKEKLER SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.G.G.             6          6          0          0          216      149      12        67

2.Y.D.Ü.         7          4          0          3          209      191      8          18

3.U.K.Ü.         6          3          0          3          158      153      6          5

4.M.G.A.        6          2          0          4          152      199      4          -47

5.YÜKSELİŞ 7          1          0          6          163      206      2          -43

Anahtar Kelimeler:
Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’den çifte galibiyet
UKÜ’den çifte galibiyet
Raif Özgüren kabri başında anılacak
Raif Özgüren kabri başında anılacak
Güzelyurt’ta şampiyon Gamla
Güzelyurt’ta şampiyon Gamla
Sporu Doğru Anlatabilmek Paneli yarın
Sporu Doğru Anlatabilmek Paneli yarın
Darts’ta DAÜ çifte şampiyon
Darts’ta DAÜ çifte şampiyon
Bozatlı anısına yarıştılar
Bozatlı anısına yarıştılar
Atıcılıkta yeni başkan Paralik
Atıcılıkta yeni başkan Paralik
Zirve LAÜ ve GMBÇS’nin
Zirve LAÜ ve GMBÇS’nin
Cihangir Ocak’ta yandı 1-0
Cihangir Ocak’ta yandı 1-0
Yağmur nedeniyle maçlar ertelendi
Yağmur nedeniyle maçlar ertelendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim