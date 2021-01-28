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Hentbolda planlama hazır

Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan 46 maçın geride kaldığını söyledi

28 Ocak 2021 Perşembe 14:58
Hentbolda planlama hazır
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Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan federasyonun 2021 planlaması ile ilgili olarak gazetemiz spor servisine açıklamada bulundu. 228 maç planladıklarını ifade eden Bahadır Ayhan bu 228 maçın 46’sını tamamladıklarını söyledi. Derviş Mişon turnuvası ile başladıkları sürece, KTSYD kupası ile devam ettiklerini belirten Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, U 18 liginin de tamamlanması ile birlikte artık sürecin büyükler ligi ile devam edeceğini söyledi.

Stresli oldu

Geride kalan 46 maçın kamp ligi şeklinde olduğunu ifade eden Bahadır Ayhan, sürecin kendileri adına oldukça stresli geçtiğini söyledi. Gerek PCR testlerinin süreci gerekse kamp ortamının her yönüyle stresli olduğunu ifade eden Ayhan, belli dönemlerde tecrübesizlik yaşamalarına rağmen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ciddi desteği ile keyifli bir başlangıç dönemini geride bıraktıklarını ifade etti.

Şubat’ta başlatmayı planlıyoruz

Pandemi sürecinin devam ettiğini ancak kendilerinin Şubat’da büyükler ligini başlatmayı planladıklarını ifade eden Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, sürecin gidişine göre ise B planlarının büyükler ligi ile ilgili olarak hazır olduğunu ifade etti.

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Deplasmanlı olacak

Kamp ligi olduğu için geride kalan 46 maçı UKÜ arenada yaptıklarını ifade eden Bahadır Ayhan, başlayacak olan büyükler ligi ile birlikte deplasmanlı süreç olacağı için Başkent’te Atatürk, UKÜ ve MGA’da karşılaşmaların oynanacağını belirtti.

Atatürk spor salonunda haftada iki maç olacağını ifade eden Ayhan, Pazartesi bayanlar, perşembe günü ise erkeklerin karşılaşmasının olacağını söyledi.

Büyüklerde kamp lig olmayacak

Büyükler liginde kamp liginin olmayacağını müsabaka öncesi takımların PCR testi yapıp karşılaşmaya çıkacağını belirten Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, bugüne kadar ufak tefek sıkıntılarla geldikleri sürece keyifli şekilde devam etmek istediklerini vurguladı.

U-16 ve U-14 kamp lig olacak

Süper ligden sonra U16 ve U14 liginin de olacağını ifade eden Bahadır Ayhan, bu sürecin ise kamp ligi olarak devam edeceğini söyledi. Federasyon kupası ile birlikte Cumhurbaşkanlığı kupasının da oynanacağını açıklayan Ayhan, zor ve yorucu bir sürecin önlerinde olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
HentbolBahadır Ayhan
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