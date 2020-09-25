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Hentbolda önemli protokol

25 Eylül 2020 Cuma 00:13
Hentbolda önemli protokol
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KKTC Hentbol Federasyonu’nun geçtiğimiz yıl İtalya’daki uluslararası organizasyona yaptığı dış temas sonrası oluşturulan ikili ilişkiler sporcularımızın yurt dışı açılımı açısından büyük heyecan yaratmıştı. Covid-19 virüsünün çıkması ile yurt dışı seyahatlar, uluslararası ve ulusal organizasyonların durması, tüm dünyayı olumsuz etkiledi ve hentboldaki bu açılım planı gerçekleşemedi.

İtalya-Teramo Interamnia World Cup Başkanı Pier Luigi Montauti’nin yardımları ile ülkemize yönelik gerçekleştirilen girişimler sayesinde, sporcularımızın İtalya’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilecek turnuvalara katılımı sağlanacaktı.

Ülkemizde bu yıl düzenlenmesi planlanan “Famagusta Cup” da bu işbirlikleri çerçevesinde gerçekleşecekti. Yapılan görüşmeler, ülkemize davet edilen heyetlerle resmi makamlara yapılan ziyaretler ve basın toplantısıyla “Famagusta Cup” tanıtımının da yapılmasına rağmen, bu uluslararası organizasyon da pandemi engeline takıldı.

İtalya’da protokol imzalanacaktı

KKTC Hentbol Federasyonu ve İtalya’daki Teramo Üniversitesi, Abruzzo Bölgesi Başkanı ve Teramo Belediyesi  ile işbirliği protokolü imzalanmasının da kararlaştırıldığı görüşmelerde dünyanın çeşitli ülkelerinde “Interamnia” organizasyonlarını yürüten Pier Luigi Montauti, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’ı İtalya’ya davet etmişti.

İşbirliği protokolü imzalanması için yapılan görüşmeler, uçuş imkanının olmaması nedeniyle gerçekleşememişti. Pier Luigi Montauti ile Bahadır Ayhan son yaptığı görüşmede işbirliği protokolününü online imzalanmasını kararlaştırdı ve bunun gerçekleşmesi için diğer ülkelerle de iletişim kurulmaya başlandı.

Interamnia organizasyonlarına katılan onlarca ülkeden yüzlerce sporcu ile ülkemiz hentbolcularının da birlikte mücadele edebilmesine olanak sağlayacak işbirliği protokolünün önümüzdeki günlerde online olarak atılması bekleniyor.

İşbirliği çerçevesinde Nisan 2021 tarihinde, 14 ülkenin hentbol kulüp yetkilileri ve Asya Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri adamızda bir araya gelmeyi planladı ve Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmesi hedeflenen “FAMAGUSTA CUP” turnuvasının tanıtımının yapılacağı bir toplantı takvime alındı. Sağlık açısından gerekli koşulların oluşması durumunda 2021 yılında hentbol açısından önemli açılımlar gerçekleşecek.

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