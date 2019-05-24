banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti
UYUŞTURUCU VEREN KİŞİYİ İHBAR ETTİ
İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı
İKİ KIZ ÇOCUĞU UYUŞTURUCU İLE...
Kimliği nihayet belirlendi
KİMLİĞİ NİHAYET BELİRLENDİ
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI ERTELENDİ
banner306

Hentbolda final zamanı

Hentbolda final zamanı

24 Mayıs 2019 Cuma 09:52
Hentbolda final zamanı

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Büyükler Ligi’nde adım adım finale geliniyor.

Büyük Erkekler Ligi’nde klasman maçlarının tamamlanması ile play-off 1.maç eşleşmeleri de belli oldu ve ilk maçlar buakşam oynanacak.

Kadınlar Ligi’nde ise UKÜ’nün finali garantilemesi ile gözler finale çıkacak takıma çevrildi. Final Ön Eleme Maçına 1-0 önde başlayan DAÜ, YDÜ karşısında mağlup olunca seride durum 1-1 oldu ve finale çıkacak takım buakşam belli olacak.

Maçlar Mağusa ve Lefkoşa’da

Hentbol Büyük Erkekler Play-Off ilk maçı ile Kadınlar final ön eleme maçı buakşam Mağusa ve Lefkoşa’da oynanacak.

Erkeklerde seriye 1-0 önde başlayacak GG, DAÜ ile Mağusa’da karşı karşıya gelecek. Maç 20.30’da başlayacak. Lefkoşa’da ise UKÜ-Yükseliş mücadelesi olacak ve bu karşılaşmaya da UKÜ 1-0 önde başlayacak. Maç saat 19.30’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanacak.

Kadınlarda ise finale çıkan takımın belli olacağı final ön eleme maçı Mağusa’da saat 19.00’da başlayacak. DAÜ ile YDÜ arasındaki seride 1-1 eşitlik var ve maçın kazananı finalde UKÜ’nün rakibi olacak.

PROGRAM ŞÖYLE:

Bugün

Erkekler Play-Off 1.Maç Programı:

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı

Saat 20.30: DAÜ-GG (0-1)

Necati Taşkın İlkokulu S.Salonu

Saat 19.30: Yükseliş-UKÜ (0-1)

Kadınlar Final Ön Eleme Maçı:

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı

Saat 19.00: DAÜ-YDÜ (1-1)

Anahtar Kelimeler:
Kktc Hentbol Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber!.
UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber!.
MTG'ye coşkulu kutlama
MTG'ye coşkulu kutlama
Motorlar tırmanmada yarışacak
Motorlar tırmanmada yarışacak
Mutlu son Mormenekşe’nin 1-3
Mutlu son Mormenekşe’nin 1-3
Kozlarını son maçta paylaşacaklar 0-0
Kozlarını son maçta paylaşacaklar 0-0
Klasiklerin Gaziveren yolcusu
Klasiklerin Gaziveren yolcusu
Topcan finali Ercan'ın
Topcan finali Ercan'ın
Osum Yarköy’de
Osum Yarköy’de
Başarılı antrenörler ödüllendiriliyor
Başarılı antrenörler ödüllendiriliyor
Orçun Volkan Düzkaya ile devam dedi
Orçun Volkan Düzkaya ile devam dedi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim