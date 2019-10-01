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Hentbol U20’ler Girne’de

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde yarın (1 Ekim Salı) Girne’de iki maç oynanacak

Hentbol U20’ler Girne’de

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde yarın (1 Ekim Salı) Girne’de iki maç oynanacak

01 Ekim 2019 Salı 10:29
Hentbol U20’ler Girne’de

KKTC Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 20 yaş altı hentbol liglerinde mücadele bugün devam edecek.

Yaşama Sporla Bağlan U20 Ligi’nde yarın Girne’de iki maç oynanacak. Kızlarda Şahlanspor, YDÜ kızlarını, erkeklerde ise Esentepe Belediyesi Salon Sporları takımı YDÜ’yü konuk edecek.

Erkekler liginde iki maçı geride bırakan YDÜ kayıpsız lider durumda bulunuyor. İlk maçını kazanan Esentepe Belediyesi Salon Sporları erkekleri ise ikinci sırada.

Kızlar Ligi’nde ise ikide iki yapan UKÜ gençleri lider durumda bulunurken, ikinci sırada ise ilk maçında galip gelen Esentepe Efsane Yetenek Avcıları kızları var.

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PROGRAM VE PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

1 Ekim Salı

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18:00: Şahlanspor – YDÜ (U20 kızlar)

Saat 19:45: Esentepe Belediyesi S.S.-YDÜ (U20 erkekler)

Anahtar Kelimeler:
Hentbol U20
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