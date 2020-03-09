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Hentbol U18’de UKÜ ve YDÜ yenilgisiz

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol 18 yaş altı liglerinde heyecan devam ediyor liglerinde heyecan devam ediyor

Hentbol U18’de UKÜ ve YDÜ yenilgisiz

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol 18 yaş altı liglerinde heyecan devam ediyor liglerinde heyecan devam ediyor

09 Mart 2020 Pazartesi 20:35
Hentbol U18’de UKÜ ve YDÜ yenilgisiz
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 yaş altı kızlar ve erkekler liglerinde heyecan devam ediyor. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 kızlar liginde lig klasmanı 10 Mart Salı ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Hentbol U18 kızlar liginde UKÜ klasmanı lider tamamlamayı başardı. Ligin yenilgisiz lideri UKÜ’nün ardından 5’er puanı Şahlan ve DİGEM takımları ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Bu iki takım arasında Çarşamba günü oynanacak maçın kazananı ligi ikinci bitirecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 Erkekler Liginde yenilgisiz lider durumda bulunan YDÜ takımı 4’te 4 ile yoluna devam ediyor.

KIZLAR U18 LİGİ PUAN TABLOSU

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             AV

1.U.K.Ü.              5             4             1             0             155         109         9             46

2.ŞAHLAN          5             1             3             1             124         118         5             6

3.DİGEM             5             2             1             2             115         132         5             -17

4.Y.D.Ü.               5             0             1             4             100         135         1             -35

ERKEKLER U18 LİGİ  PUAN TABLOSU

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             AV

1.Y.D.Ü.               4             4             0             0             174         79           8             95

2.U.K.Ü.              4             3             0             1             124         101         6             23

3.YÜKSELİŞ       4             2             0             2             125         110         4             15

4.M.G.A.             4             1             0             3             87           130         2             -43

5.SERDARLI       4             0             0             4             77           167         0             -90

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

10 Mart Salı

Saat 17.30: UKÜ-YDÜ (CIU Arena) Kızlar

Saat 18.30: MGA-Yükseliş (MGA Arena) Erkekler

11 Mart Çarşamba

Saat 18.00: DİGEM-Şahlanspor (Atatürk S.S.) Kızlar

Saat 18.30: UKÜ-Serdarlı (CIU Arena) Erkekler

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Hentbol U18Yaşama Sporla Bağlan Hentbol 18 Yaş Altı Liglerinde Heyecan Devam Ediyor
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