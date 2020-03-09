Hentbol U18’de UKÜ ve YDÜ yenilgisiz

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 yaş altı kızlar ve erkekler liglerinde heyecan devam ediyor. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 kızlar liginde lig klasmanı 10 Mart Salı ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Hentbol U18 kızlar liginde UKÜ klasmanı lider tamamlamayı başardı. Ligin yenilgisiz lideri UKÜ’nün ardından 5’er puanı Şahlan ve DİGEM takımları ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Bu iki takım arasında Çarşamba günü oynanacak maçın kazananı ligi ikinci bitirecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 Erkekler Liginde yenilgisiz lider durumda bulunan YDÜ takımı 4’te 4 ile yoluna devam ediyor.

KIZLAR U18 LİGİ PUAN TABLOSU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.U.K.Ü. 5 4 1 0 155 109 9 46

2.ŞAHLAN 5 1 3 1 124 118 5 6

3.DİGEM 5 2 1 2 115 132 5 -17

4.Y.D.Ü. 5 0 1 4 100 135 1 -35

ERKEKLER U18 LİGİ PUAN TABLOSU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Y.D.Ü. 4 4 0 0 174 79 8 95

2.U.K.Ü. 4 3 0 1 124 101 6 23

3.YÜKSELİŞ 4 2 0 2 125 110 4 15

4.M.G.A. 4 1 0 3 87 130 2 -43

5.SERDARLI 4 0 0 4 77 167 0 -90

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

10 Mart Salı

Saat 17.30: UKÜ-YDÜ (CIU Arena) Kızlar

Saat 18.30: MGA-Yükseliş (MGA Arena) Erkekler

11 Mart Çarşamba

Saat 18.00: DİGEM-Şahlanspor (Atatürk S.S.) Kızlar

Saat 18.30: UKÜ-Serdarlı (CIU Arena) Erkekler