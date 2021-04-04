banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

“Hentbol Şurası” tamamlandı 

Hentbol Federasyonu’nun online organize ettiği ve hentbolun geleceğine ışık tutması adına yapılan şura tamamlandı

04 Nisan 2021 Pazar 17:08
“Hentbol Şurası” tamamlandı 
banner337

KKTC Hentbol Federasyonu’nun organize ettiği ve Google zoom programı üzerinden online olarak gerçekleşen “Hentbol Şurası”nın kapanışı gerçekleşti.
Hentbolun geleceğini şekillendirmesi adına, hentbolun geleceğine ışık tutması amacıyla organize edilen şurada 6 komisyon oluşturulmuştu ve bu komisyonlar 2 hafta boyunca çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan kararlar derlendi ve tavsiye nitelikli kararlar olarak federasyona sunuldu.

Komisyonlar
Hentbol Şurası’nda oluşturulan 6 komisyonun çalışmaları dün tamamlanarak Şura kapanışı da online olarak yapıldı. İki hafta önce açılışı yapılan şurada “Alt Yapıları Yeniden Yapılandırma Komisyonu”, “Hentbolu Yaygınlaştırma Komisyonu”, “Hentbolda Eğitimi Ve Gelişimi Planlama Komisyonu”, “Sporcu Komisyonu”, “Kulüpler Komisyonu”, “Hakem Komisyonu” isim başlığında oluşturulan komisyonlar kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları yazılı olarak sundular.
İki hafta süreyle toplanan komisyonların aldıkları tavsiye nitelikli kararlar, dün akşam yapılan kapanış toplantısında tüm komisyonların sorumluları tarafından tek tek okundu. 

Şura kitapçığı yapılacak
Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan “Hentbol Şurası” ile ilgili olarak emek verip katkı koyan herkese teşekkür ederken, şu açıklamayı yaptı:

banner341
“Federasyon yönetimi olarak komisyonlarımızın çalışmalarını ve alınan tavsiye nitelikli kararları çok yerinde bulduk. Her komisyonumuzun çalışmaları bizler için büyük bir değer. Hentbolumuzun kısa-orta ve uzun vadede yol haritası belirleyecek olan bu kararları üretmek için toplantılara katılan, zaman ve emek harcayan herkese teşekkürlerimizi sunarım.
Bundan sonra “Hentbol Şurası Üst Komisyonu”, alınan tüm kararları tekrar gözden geçirip genel bir değerlendirme yaparak şura kitapçığı haline getireceğiz. Yönetimimize ve bizden sonra görev yapacak yönetimlere ışık tutacak, yol gösterecek bir çalışma olarak hentbolun kitabı olacak.”

Nisan sonu kadınlar ligi başlayacak
Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan hentbolda 2021-2022 sezonuna yönelik de açıklama yaptı.
Başkan Ayhan, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar sonrasında dün itibarı ile salon antrenmanlarına başlayan takımlara sezon planlamasını da sözlü olarak aktardığını söyledi.
Buna göre hentbolda takımlara 4 haftalık hazırlık süreci verildi. Dün itibarı ile hazırlık çalışmalarına başlayan takımlara Nisan ayının son haftası “Kadınlar Ligi” hemen ardından ise “Erkekler Ligi”nin başlamasının planlandığı duyuruldu.
 

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcSporHentbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demircan ameliyat oldu
Demircan ameliyat oldu
"Metgin, sporumuza köprü olacak"
"Metgin, sporumuza köprü olacak"
Serhan, bireysel çalışıyor
Serhan, bireysel çalışıyor
Kaymaklı, 12 Nisan’da sahada
Kaymaklı, 12 Nisan’da sahada
Göçmenköy Akademisi start veriyor
Göçmenköy Akademisi start veriyor
Bekir, Sarayköyspor'da
Bekir, Sarayköyspor'da
Uluslararası girişimler yapacağız
Uluslararası girişimler yapacağız
Badmintonda On-line beslenme semineri
Badmintonda On-line beslenme semineri
Lefkoşa Cimnastik’te coşku başlıyor
Lefkoşa Cimnastik’te coşku başlıyor
Basketbol Nisan sonunda başlayabilir
Basketbol Nisan sonunda başlayabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim