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Hentbol Süper Ligi 1 Şubat’ta başlıyor

21 Ocak 2021 Perşembe 21:42
Hentbol Süper Ligi 1 Şubat’ta başlıyor
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KKTC Hentbol Federasyonu önceki akşam kulüplerle bir toplantı yaparak büyükler liginde yeni sezon planlamasını görüştü.

Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşen toplantıda genel sekreter Ediz Arıkan, üye kulüplerin görüşünü de alarak yeni sezonun başlangıcını 1 Şubat olarak takvimlendirdi. Hentbolda kadın ve erkeklerde Süper Lig maçları 1 Şubat 2021 Pazartesi başlıyor.

5 Erkek, 5 Kadın

Hentbol Süper Lig erkekler ve kadınlarda 5’er takım mücadele edecek. PCR şartı ile deplasmanlı 2 devre halinde gerçekleşecek Hentbol Süper Ligi 2021 sezonunda maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu, CIU Arena ve Mağusa’da MGA Arena’da oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig’de GG, MGA, UKÜ, Levent, Özgür Adımlar mücadele edecek. Kadınlar Süper Lig’de ise DİGEM, UKÜ, Levent, Şahlan ve Ozanköy takımları yer alıyor.

Hentbol Süper Lig’de yeni sezon fikstürü pazartesi günü açıklanacak ve pazartesi günleri kadınlar, perşembe günleri erkekler maçları oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Hentbol Federasyonu
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