banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
Kovid-19 ile 365 gün
Kovid-19 ile 365 gün
Olmayacak duaya amin demek
Olmayacak duaya amin demek
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve yöntemi manidar
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve...
banner376

Hentbol için “Şura” düzenleniyor

KKTC Hentbol Federasyonu online “Hentbol Şurası” düzenleyecek. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetimi, kulüplerle yaptığı istişareler sonucunda 15 Mart’ta “Hentbol Şurası” organize etmeyi kararlaştırdı.

11 Mart 2021 Perşembe 19:28
Hentbol için “Şura” düzenleniyor
banner337
banner391

KKTC Hentbol Federasyonu online “Hentbol Şurası” düzenleyecek. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetimi, kulüplerle yaptığı istişareler sonucunda 15 Mart’ta “Hentbol Şurası” organize etmeyi kararlaştırdı.

Hentbol şurasında hentbolun mevcut durumu ve geleceği tartışılacak, komiteler oluşturulacak ve her komite kendine özgü çalışmalar yapacak. Hentbol Şurası ilk toplantısı hakkında Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan açıklamayı yaptı.

“Hentbolu masaya yatırıyoruz”

Federasyon Başkanı Ayhan, hentbol için yol haritası oluşturmasını düşündükleri şura için “hentbolu masaya yatırıyoruz” dedi. Ayhan şöyle devam etti:

“Bizlere, bizden sonra gelecek yönetimlere, sporculara, antrenörlere, kısacası hentbola ışık tutacak, yol gösterecek hentbol şurasının hazırlıklarını tamamladı. Eğitim kurulu, teknik kurulla yaptığımız ön görüşmeler sonucu Hentbol Şurası’nı 15 Mart 2021’de yapıyoruz.

İleriki günlerde açıklanacak belirlenmiş konu başlıkları çerçevesinde antrenör ve bazı sporcularla zoom programı üzerinden toplantı yapılacak ve komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar hentbolun geleceğinin yol haritasını oluşturacak.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel Vasıf Belgeseli izleyici ile buluşuyor
Özel Vasıf Belgeseli izleyici ile buluşuyor
Salonlar beklemede
Salonlar beklemede
Hala “Conifa”dayız
Hala “Conifa”dayız
Federasyonlar’dan toplantı çağrısı
Federasyonlar’dan toplantı çağrısı
Salonlar açılım istiyor
Salonlar açılım istiyor
Rifat, Ürgüp Spor'da
Rifat, Ürgüp Spor'da
Eski günleri özlüyoruz
Eski günleri özlüyoruz
Güzel işler planlıyoruz
Güzel işler planlıyoruz
Plaj hentbolu semineri
Plaj hentbolu semineri
Ahmet Hatay, Eskişehir yolcusu
Ahmet Hatay, Eskişehir yolcusu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim