Hentbol Federasyonu’ndan destek

KKTC Hentbol Federasyonu basın bildirisi yayınlayarak YDÜ’nün spordan çekilmesinin büyük bir kayıp olacağını vurguladı

Hentbol Federasyonu Hentbolda 20 yılı aşkın bir süredir faaliyette olan, kadın ve erkek takımlarında sayısız başarılara imza atan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, spor faaliyetlerini durdurma düşüncesi haberlerini endişe ve üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Hentbol Federasyonu bu amaçla dün basın bildirisi yayınlayarak olayın ülke sporu için büyük kayıp olacağına vurgu yaptı.

Yapılan açıklama şöyle: “Özelde hentbol genelde ülke sporu adına Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu düşüncesini hayata geçirmesi ülke sporu için önemli bir kayıp olacaktır.

2020-21 hentbol sezonunda 87 hentbolcu Yakın Doğu Üniversitesi formasını başarıyla terletmek için hazırlıklarını bireysel de olsa sürdürmeye çalışıyor. Ve bu hentbolcuların çoğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde burslu eğitim olanağına sahip. Üniversitenin spor faaliyetlerini durdurması düşüncesi, sporcuyu, ailesini, federasyonu ve ülke sporunu etkileyecek bir zincir yaratacaktır.

Yirmi yılı aşkın bir süredir hentbolun içinde olan Yakın Doğu Üniversitesi yine var olmaya devam etmelidir. Elbette yaşamın her kademesini etkileyen pandemi süreci maddi olarak da büyük zararlar vermektedir. Ancak bu zorlu süreçte ayakta durabilmek için tüm federasyonların yapması gerektiği gibi, KKTC Hentbol Federasyonu olarak bizler de elini taşın altına koymaya hazırız.

Dileğimiz odur ki, pandemi sürecinde maddi zorluklar yaşansa bile bu yıl biraz olsun küçülerek Yakın Doğu Üniversitesi’nin hentbol ve diğer branşlara devam etmesidir.

Hiçbir şey Covid-19 öncesi gibi olmayacak. Virüsün küçük büyük her yaşa bulaşıp etkilediği gibi maddi olarak güçlü ve güçsüz her kulübü de etkilediği artık gözler önündedir ve gerçektir.

Çocuklarımızın hentbol olsun veya olmasın, tüm spor dallarının içinde olması, spor yapabilme imkanlarının olması, onların her türlü kötü alışkanlılklardan uzak tutulup sağlıklı yetişmeleri hepimizin temel görevidir.

Çocuklarımıza yaşam şekli olan spou aşılamalıyız.

O nedenle federasyonları yöneten Spor Dairesinin ve Genel Yönetim Kurulunun bu gerçekleri görerek siyasi çıkar ve amaçlardan, iki başlılıktan kurtulup ortak akılla spor genel vizyonuyla, program ve planlamasıyla sporu yönetmesi gerekir. Buna sporcunun, ailelerin ve federasyonların gerçekten ihtiyacı vardır.

