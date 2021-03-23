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Hentbol Federasyonu 30 yaşında

KKTC’nin 15’inci spor federasyonu olan Hentbol Federasyonu 30’uncu yılını kutluyor

23 Mart 2021 Salı 19:20
Hentbol Federasyonu 30 yaşında
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15’inci spor federasyonu olan Hentbol Federasyonu kuruluşunun 30’uncu yılını kutlarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında herhangi bir tören düzenlenemedi.

Resmi kuruluş tarihi 20 Mart 1991 yılı olan Hentbol Federasyonu’nun kurucuları Cihan Aydın, Harika Kıral, Şenol Avcı, Harper Orhun gibi hentbol ihtisas mezunu eğitmenler öncülüğünde Seyfi Akdeniz, Hasan Küçük, Cihan Aydın, Hasan Hasipoğlu, Harika Kıral, Hülya Soykut, Güliz Akdeniz ve Cüferiye Cüfer yönetimi oldu.

Dönemin Spor Bakanı Erkan Emekçi ile görüşen hentbol tutkunlarının zor geçen ikna sürecinin ardından oluşturdukları Hentbol Federasyonu’na kuruluşunun ardından 12 kulüp kazandırdı ve onlarca sporcu hentbol ile tanıştırıldı.

Mevcut federasyon başkanı Bahadır Ayhan ve yönetiminin girişimleri ile hentbolun kurucuları geçtiğimiz hafta bir araya gelerek kuruluş yılını anlatan video çekildi ve federasyon sayfasından video paylaşıldı.

Başkan Bahadır Ayhan’ın 30’uncu yıl mesajı

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan 30’uncu yıl ile ilgili yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hentbol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 yıl önce başladı. Rahmetle andığımız Seyfi Akdeniz başkanlığında Hasan Küçük, Cihan Aydın, Hasan Hasipoğlu, Harika Kıral, Hülya Soykut, Güliz Akdeniz, ve Cüferiye Cüfer hentbolun ilk neferleri oldular. Bu ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15.federasyonunu kurmayı başardılar.

30 yıl içerisinde, Seyfi Akdeniz, Cihan Aydın, Şenol Avcı, Zafer Can, Tahir Hoca, Barış Toprakçı, Ozan Beysan, Mustafa Akyön Hentbol Federasyonu’nun başkanlığını yaptılar. Her başkanım hentbolu daha üst seviyelere taşımak için canla başla uğraş verdi.

30 yıl önce zorlu koşul ve şartlar içerisinde kurulan federasyonumuz bugün kulüp, sporcu ve antrenör sayılarıyla, spor federasyonları arasında üst seviyede yerini almış durumdadır.

Hentbol Federasyonu olarak sporcularımıza hentbolu aşılamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, hentbolumuzu daha geniş kitlelere yaymak temel hedefimizdir.

Ülkemize uygulanan insanlık dışı spor ambargoları nedeniyle sporcularımız yabancı ülke sporcularıyla mücadele edemese de, federasyon olarak yurt dışı temasları yapma ve bu konuda çabalarımızı sürdürme kararlığındayız. Bu gün değil ama yakın bir gelecekte bizim hentbolcularımız da uluslararası arenada yer alacak ve başarılı bir hentbol mücadelesi vereceklerdir.

30.yılımız nedeniyle, sonsuzluğa uğurladığımız ve hayatta olan, hentbolun kurulduğu tarihten günümüze kadar, hentbola hizmet vermiş herkese şahsım ve yönetimim adına şükranlarımı sunarım. Federasyonumuzun 30.yaşı kutlu, uğurlu ve hayırlı olsun.”

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