banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115642
ALTIN
317.823
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8542
EURO
6.5856
TC MAARİF OKULLARI
TC MAARİF OKULLARI
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Amaç süper, geleceğe dikkat
Amaç süper, geleceğe dikkat

Hentbol erkeklerde 3.devre bitiyor

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 3üncü devre tamamlanıyor

Hentbol erkeklerde 3.devre bitiyor

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 3üncü devre tamamlanıyor

20 Şubat 2020 Perşembe 22:24
Hentbol erkeklerde 3.devre bitiyor
banner337

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Süper Lig müsabakalarında erkeklerde üçüncü devre bitiyor.

Erkekler Süper Lig’in 3üncü devre son maçlarında Gençlik Gücü ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Mağusa’da MGA takımına konuk olan UKÜ erkekleri rahat bir galibiyet aldılar. İlk devresi 20-10 UKÜ üstünlüğünde biten maçı 40-20 kazanan yine UKÜ oldu. Mücadelede UKÜ’den 7 sayı ile oynayan Muhammed en skorer oyuncu oldu.

Erkekler Süper Lig lideri Gençlik Gücü ligin son maçında, Atatürk Spor Salonu’nda Yükseliş’i konuk etti. Önceki akşam oynanan maçta GG, Yükseliş karşısında ilk devreyi 19-12 üstün kapattı. Toplam 5 oyuncusunun sayıları ile galibiyete uzanan GG maçı 37-24 kazanarak kayıpsız yoluna devam etti. Maçta Yükseliş’ten Faik 6 sayı ile oynarken, GG’den 10 sayı ile oynayan Ahmet Altan maçın en skorer oyuncusu oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Süper Ligi’nde üçüncü devre 25 Şubat ve 29 Şubat’ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Program ve puan durumu şöyle:

25 Şubat Salı

19.45: UKÜ-GG (CIU Arena)

29 Şubat Cumartesi

18.45: YDÜ-MGA (RA25)

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR  O         G         B         M        A         Y         P         AV.    

1.G.G.             11        11        0          0          415      287      22        128

2.Y.D.Ü.          11        6          0          5          350      325      12        25

3.U.K.Ü.         11        6          0          5          314      292      12        22

4.M.G.A.        11        3          0          8          293      394      6          -101

5.YÜKSELİŞ 12        2          0          10        297      371      4          -74

banner335
Anahtar Kelimeler:
Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DTB haftanın takımı
DTB haftanın takımı
Okçuluktan “ekonomik” tedbir
Okçuluktan “ekonomik” tedbir
Sertoğlu’ndan yemek
Sertoğlu’ndan yemek
Hakemler Limasol Sigorta ile güvende
Hakemler Limasol Sigorta ile güvende
Genç basketçilerimiz idmanlara başlıyor
Genç basketçilerimiz idmanlara başlıyor
Başkan Kaan Güder
Başkan Kaan Güder
Engellilerimizin konuğu Batman
Engellilerimizin konuğu Batman
Dilekkaya teknik heyeti belirlendi
Dilekkaya teknik heyeti belirlendi
YDÜ finalde 75-35
YDÜ finalde 75-35
Şampiyon Engin Portakalcıoğlu-Targuç Özen
Şampiyon Engin Portakalcıoğlu-Targuç Özen

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim