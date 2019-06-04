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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde UKÜ ile GG arasındaki final serisi ilk maçı dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde UKÜ ile GG arasındaki final serisi ilk maçı dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı

04 Haziran 2019 Salı 16:56
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde UKÜ ile GG arasındaki final serisi ilk maçı dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen büyük erkekler liginde şampiyonun belli olacağı final serisi başladı. 
Yenilenen Atatürk Spor Salonu’nda başlayan final serisinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi.
Final serisinden önce hentbola gönül vermiş veya geçmişte hentbol oynamış veteran hentbolcuların kendi arasında yaptığı kısa gösteri maçı renkli ve keyifli görüntülere sahne oldu. 
Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun da izlediği ve BRT Spor’dan canlı yayınlanan final maçında GG üstünlüğü izlendi.

GG 1-0 öne geçti

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde şampiyonun belli olacağı final serisi ilk maçında GG takımı rakibi UKÜ’ye şans vermedi.

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Bu sezon sadece play-off ilk maçında mağlup olan GG başka hiçbir maçta puan kaybı yaşamadan finale yükseldi.
İlk devresi 12-8 GG üstünlüğünde biten mücadelede ikinci devre farkı açan GG, UKÜ’nün son bölümde oyunu rolantiye alması ile farklı galibiyete imza attı. GG kalecisi Bahir’in yıldızlaştığı maçta GG rakibi karşısında 24-14 galip geldi. Mücadelenin en skorer oyuncusu GG’den 8 sayı atan Özden oldu.
Final serisi ikinci maçında UKÜ ve GG 7 Haziran Cuma akşamı yine Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Bu maçta da GG galip gelirse sezonun şampiyonu olacak.
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Erkekler Hentbol Süper Ligi
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