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Hentbol başlıyor

Hentbolda kulüpler ile federasyon önceki gece gerçekleştirdiği online toplantı sonrasında dün de Sağlık Bakanlığı ile görüştü ve müsteşardan olumlu yanıt alındı

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:10
Hentbol başlıyor
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Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan önceki gece kulüplerle online toplantı yaptı ve hentbol liglerinin geleceğini konuştu.

Hentbol kulüpleri sağlık bakanlığının herhangi bir açılım yapmaması, halı sahalarda futbol maçları oynanması, kapalı alanlardaki fitness merkezlerinde serbest spor yapılmasını örnek gösterdi ve federasyondan ligi başlatmasını talep etti.

Kulüpler 1 Nisan’dan beridir düzenli PCR testleri yaparak antrenman yaptıklarını ve maddi giderleri olup masraf yaptıklarını federasyona ileterek gerekirse “sivil itaatsizlik” yapılmasını ve federasyonun arkasında duracaklarını söyledi.

Federasyondan ligleri başlatması için sağlık bakanlığı ile görüşmesini talep eden kulüplerin bu isteği doğrultusunda başkan Bahadır Ayhan ve Genel Sekreter Ediz Arıkan bugün Sağlık Bakanlığı’na giderek müsteşar ve aynı zamanda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul Başkanı Doç.Dr. Duriye Deren Oygar İle görüştü.

Karar yarın açıklanacak

Sağlık Bakanlığı müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul Başkanı Doç.Dr. Düriye Deren Oygar ile görüşen Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Genel Sekreter Ediz Arıkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile 1 Nisan’dan beridir düzenli PCR testleri ile kulüplerin antrenman yapıp maçlara hazırlandığını iletti. Kulüplerin maddi giderlerinin olduğunu ve fitness merkezleri ile halı sahalarda futbol maçlarının oynanabildiğini, takım sporlarının da maç oynanmasına izin verilmesini talep eden federasyon başkanı Ayhan ve Genel sekreter Arıkan, Dr. Duriye Deren Oygar’dan olumlu yanıt aldı.

Dr. Duriye Deren Oygar kurulun yarın toplanacağını ve Bakanlar Kurulu’nun Perşembe günkü toplantısında gereken kararı alacağını takım sporlarının da müsabaka yapmalarına sıcak bakıldığını iletti.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve Genel Sekreter Ediz Arıkan toplantıda 10 Mayıs’tan itibaren kulüplere maç izni vereceklerini müsteşara iletti.

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