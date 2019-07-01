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Hem kızlarda hem erkeklerde YDÜ şampiyon

Hem kızlarda hem erkeklerde YDÜ şampiyon

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:00
Hem kızlarda hem erkeklerde YDÜ şampiyon

KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Gençler Ligi, 28-06-2019 Cuma günü Yakın Doğu Spor Salonu’nda oynanan son hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Ligi kızlarda ve erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Kızlarda ikinciliği Girne Üniversitesi, üçüncülüğü de Akdeniz Spor Birliği alırken, erkeklerde ise ikinciliği yine Girne Üniversitesi ve üçüncülüğü de yine Akdeniz Spor Birliği kazandı.

16 Haziran’da başlayan Gençler Ligi’nde 28 Haziran’da oynanan son maçlarla birlikte 30 karşılaşma oynandı. Oynanan bu maçlar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri saat 19.30’da Yakın Doğu Spor Salonunda düzenlenen törenle verildi.      

  

Fırat Deniz

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada lige 6 bayan ve 6 erkek takımı ile toplam 12 takımın katılmasının doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Sıcak havaya rağmen sporcuların ve hakemlerin büyük özveri göstererek maçların aksamadan devam ettiğini bu nedenle de organizasyonda görev alan Kulüp yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve hakemleri tebrik etti. Deniz, Gençlerin Badminton sevgisinden dolayı kendilerini daha çok bu gibi organizasyonları düzenlemek zorunda hissettiklerini bu hissin de federasyonumuzu daha çok çalışmaya ittiğini, bu nedenden de mutlu olduklarını belirtti. Başarıyı yakalamak sadece bir kişinin veya kesimin çabasıyla değil, her kesimin katkısıyla olabileceğini bunu da dört yıllık görev süresince yönetim olarak iyi yaptıklarını ve Badminton sporunun KKTC’de daha da geliştirebilmek için Federasyonla birlikte Spor Dairemizin, Türkiye Badminton Federasyonu’nun, Kulüplerin, sporcuların, antrenörlerin yanında basınımızın da Badminton Sporuna gerekli desteği verdiğini söyleyerek teşekkür etti.

4. ve 5. Hafta maçlarında alınan sonuçlar:

 

                    BADMİNTON GENÇ BAYANLAR LİGİ 

                                          PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

M

AS

VS

AV

PUAN

1- YAKIN DOĞU Ü.

5

5

0

24

1

23

10

2- GİRNE Ü.

5

4

1

19

6

13

8

3- AKDENİZ SPOR

5

3

2

15

10

5

6

4- NET SPOR K.

5

2

3

13

12

1

4

5- GENÇLİK GÜCÜ

5

1

4

7

18

-11

2

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6- KÜLTÜR SPOR K

5

0

5

0

25

-25

0

            

                           BADMİNTON GENÇ ERKEKLER LİGİ 

                                                PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

M

AS

VS

AV

PUAN

1- YAKIN DOĞU Ü.

5

5

0

25

0

25

10

2- GİRNE Ü.

5

4

1

19

6

13

8

3- AKDENİZ SPOR

5

3

2

9

16

-7

6

4- GENÇLİK GÜCÜ

5

2

3

10

15

-5

4

5- KÜLTÜR SPOR

5

1

4

10

15

-5

2

6- NET SPOR K.  

5

0

5

2

23

-21

0

Son Güncelleme: 01.07.2019 10:02
Anahtar Kelimeler:
Badminton Ydü
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