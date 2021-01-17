Hedeflerimiz planlı, gerçekçi hedeflerdir

KKTC Cimnastik Federasyonunun, 2021 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedeflediği 3 cimnastik salonu için girişimler sürerken, bölgelerden de federasyona salon talepleri geliyor.

Mesarya bölgesinden gelen cimnastik salonu teklifini değerlendiren KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak koyduğumuz hedeflerimiz, planlama yapılarak ortaya çıkarılan gerçekçi hedeflerdir. Salon hedeflerimizi de böyle belirliyoruz.

Bölgelerde aktif çalışan kulüplerimizin olması, yetişmiş antrenörün olması vs gibi kıstasları ortaya koyarak planlamalarımızı yapıyoruz. Çünkü ölü yatırıma karşıyız. “Köyüm, arkadaşım, falan kişiye yakın” gibi bir düşünceye girmeden ilerliyoruz.

Şunu da ayırca belirtmek isterim ki Mesarya bölgesi için de özellikle de Vadili için çalışmalarımız, planlarımız vardır. Vadili için öncelikle antrenör yetiştiriyoruz. Sonrasında da köye salonu kazandıracağız.

Bu arada üzülerek belirtmek isterim ki federasyon olarak Vadili’de bulunan “eski sinemayı”, salona dönüştürmek için talep ettik. Ancak olumsuz cevabı geldi. Köydeki depoları talep ettik. Ona da olumsuz cevap geldi.

Ama bunlar federasyon olarak bizleri yıldırmadı. Çalışmalarımız artarak devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm hedeflerimizi ve fazlasını hayata geçireceğiz.”