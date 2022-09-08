banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Gönyeli'de kaza, 1 kişi yoğun bakımda
Gönyeli'de kaza, 1 kişi yoğun...
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Acı haber
TMSF neyi bekliyor !
TMSF neyi bekliyor !
“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”
“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”
banner404
Flaş Haber
TMSF neyi bekliyor !
Kapat

Hedefleri şampiyonluk

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası öncesi her iki takım teknik direktörü ve kaptanı basın toplantısında görüşlerini aktardı

08 Eylül 2022 Perşembe 16:48
Hedefleri şampiyonluk

Bu yıl 35’incisi düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Önemli karşılaşma öncesi finali oynayacak olan Miracle Değirmenlik ve Merit Alsancak Yeşilova’da Teknik Direktörler ile takım kaptanları basın toplantısında buluştu. Her iki camiada da hedef anlamlı kupayı müzeye götürmek.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu yıl 35’incisi oynanacak olan olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Miracle Değirmenlik ile Merit Alsancak Yeşilova arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Lig öncesi en önemli prova olarak görülen KTSYD Kupası finali öncesi Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, Merit Alsancak Yeşilova Teknik Sorumlusu Kadir Çelik, Miracle Değirmenlik takım kaptanı Salih Say ve Merit Alsancak Yeşilova takım kaptanı Billy Mehmet, KTSYD Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında buluştu.

Gürkan: Güzel bir final olacak

Basın toplantısında ilk olarak sözü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan aldı. Yönetim olarak her yıl bu kupayı kimin oynayacağını belirlemenin farklı bir heyecan olduğunu belirten Gürkan, “Yaptığımız değerlendirme sonucunda iki güzide ekibimizde karar kıldık. Güzel bir final olacak, içimiz rahat. Bundan sonra futbol konuşacak. Her sezon öncesi KTSYD Kupası ilk ciddi sınavdır. Çok önemsenir, takımlar oynamak ister. Biz de kupayı organize ederken çok keyif alırız. Günün sonunda ülke futbolu kazanır. Her iki takıma kupamızda yer alacakları için çok teşekkür eder başarılar dilerim. Umarım sezon sonu da istedikleri hedefe ulaşırlar” dedi.

Bolkan: Sahaya kupayı kazanmak için çıkacağız

Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, tarihlerinde olmayan kupayı almak istediklerini söyledi. “Başkanımız ve yönetimimizle birlikte sezona çok iyi hazırlanıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Bolkan, “Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. 15 transfer yaptık. Ancak transfer yapmakla hedefe ulaşılmıyor. Önemli olan takım olabilmek ve bunu sahaya yansıtabilmek. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. KTSYD Kupası’na önem veriyoruz. Miracle Değirmenlik geçmiş yıllarda Süper Lig’de boy gösterdi ancak hiç kupa kazanamadı. Biz ilk kupamızı kazanmak istiyoruz. Cumartesi günü sahaya kupayı kazanmak için çıkacağız” dedi.

Çelik: Dostluk kazansın

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Sorumlusu Kadir Çelik, iyi çalıştıklarını, lig öncesi çok değerli bir final oynayacaklarını ve bundan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

“Önceliğimiz karşılaşmanın dostluk çerçevesinde geçmesi” diyen Çelik, “Biz iyi bir takımız. Aşağı yukarı geçtiğimiz sezonlardaki kadro ile mücadele edeceğiz. Bu karşılaşmada yabancı oyuncumuz takımla henüz çalışma fırsatı bulamadığı için süre vermeyi düşünmüyorum. İyi futbol oynamaya çalışıp kazanmak istiyoruz. Bu final Merit Alsancak Yeşilova’nın ikinci finali olacak. İlk kez kazanmak istiyoruz. Benim için de anlamlı bir maç olacak. Kıbrıs’taki ilk finalime çıkıyorum. Kupayı kazanıp lige moralli girme hedefindeyiz. Ligde de hedefimiz şampiyonluğa oynamaktır” ifadelerini kullandı.

Say: Kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Miracle Değirmenlik takım kaptanı Salih Say da önemli maç öncesi görüşlerini aktardı. “Zor bir finale çıkacağız” diyen Say, “Daha önce Merit Alsancak Yeşilova’da bu karşılaşmayı oynamıştım. Zor bir karşılaşmanın bizleri beklediğini söyleyebilirim. Ne yaptığını bilen, oturmuş bir kadroya karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Sezona çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Başkanımız Hakan Törehan ve eşi Ebru Törehan başta olmak üzere bizlere profesyonel bir ortam yarattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz tarihimizde olmayan kupayı kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmaktır” şeklinde konuştu.

Mehmet: Çok iyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz

Basın toplantısında son olarak Merit Alsancak Yeşilova takım kaptanı Billy Mehmet önemli final öncesi açıklamalarda bulundu.

“Biz iyi bir takımız” diyen Billy Mehmet, “KTSYD Kupası’nda oynayacak olmalarının heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Kupaya önem veriyoruz. Bizim için lig öncesi önemli bir prova olacak. Rakibimiz iyi transferler yaptı. Zor bir maç olacak ancak biz de iyi takımız. Genç arkadaşlarımız var. Onlara güveniyorum. Takım olarak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Futbol severleri maça davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı soru – cevap bölümü ile tamamlanırken, her iki takım kupa ile objektiflere poz verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
Topal UKÜ’de
Topal UKÜ’de
Metin Turunç, nakavtla Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni kazandı
Metin Turunç, nakavtla Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni kazandı
Heryer Sarı-Yeşil Ncosia Kıbrıs Kupası Mağusa Türk Gücü'nün
Heryer Sarı-Yeşil Ncosia Kıbrıs Kupası Mağusa Türk Gücü'nün
Şampiyon çifte kupaya doğru
Şampiyon çifte kupaya doğru
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Rekor zam geldi
Rekor zam geldi
Pedallar bu kez dağ bisikletlerinde döndü
Pedallar bu kez dağ bisikletlerinde döndü
Nicosia Motors Tenis Ligi yarı finalleri belli oldu…
Nicosia Motors Tenis Ligi yarı finalleri belli oldu…
98 koronavirüs testi, 7 doz aşı yaptırdı
98 koronavirüs testi, 7 doz aşı yaptırdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim