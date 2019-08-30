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Hedefleri kupayı kaldırmak

KTSYD Kupası finali öncesi Çetinkaya ve Merit Alsancak Yeşilova takımlarının teknik adamları ve kaptanları buluştu

Hedefleri kupayı kaldırmak

KTSYD Kupası finali öncesi Çetinkaya ve Merit Alsancak Yeşilova takımlarının teknik adamları ve kaptanları buluştu

30 Ağustos 2019 Cuma 13:43
Hedefleri kupayı kaldırmak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası öncesi KTSYD Merkez Binasında bugün basın toplantısı düzenlendi. Merit Alsancak Yeşilova ve Çetinkaya Türk Spor Kulüpleri takımlarının 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynayacakları karşılaşma öncesi 2 takım teknik adamı ve kaptanları bir araya geldi. KTSYD’nin organize ettiği ve KKTC Telsim’in (VMOL) katkıları ile gerçekleşecek olan kupa finaline giriş ücretsiz olacak.

Burhan Gürkan

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda finalin detayları ve takımların durumları konuşuldu. Başkan Gürkan bu yıl 33.’sü düzenlenecek olan KTSYD Kupası finaline katılmayı uygun gördükleri Merit Alsancak Yeşilova ve Çetinkaya Kulüplerine hem teşekkür etti hem de başarılar diledi.

Toygar Davulcu

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Toygar Davulcu yaptığı konuşmada sezon öncesi önemli turnuvalardan biri olan KTSYD Kupası finalini oynamaya uygun görüldükleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşilova’nın tarihinde ilk kez KTSYD Kupası finaline çıkacağını hatırlatan Davulcu bu maça gerekli önemi verdiklerini söyledi. Geçen sezonki performanslarından dolayı takdir edildiklerini, Çetinkaya’nın da geçen yılki performansı ile bu finali hak ettiğini, bu yüzden kaliteli bir maç olacağını belirtti. Davulcu “Hazırlık döneminde yorucu ve yoğun bir süreçten çıksak da kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Kupayı almak için mücadele edeceğiz” dedi.

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Derviş Kolcu

Çetinkaya Teknik Direktörü Derviş Kolcu sezon öncesi başka planları olsa da KTSYD Kupası finaline davet edilmenin kendileri için önemli olduğunu ve bu teklifi geri çevirmediklerini belirtti. Kolcu konuşmasına şöyle devam etti. “Çok yoğun bir antrenman programımız var. Kendimizi sınamak adına bu ciddi kupada yer almak istedik. En iyiyi sahaya yansıtmak için uğraşıp kazanmak istiyoruz. Bu camiayı yeniden ayağa kaldırmak, şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Seyir zevki güzel bir maç izletmeyi hedefliyoruz”

Hamis Çakır

Merit Alsancak Yeşilova takım kaptanı Hamis Çakır KTSYD Başkan ve yönetim kuruluna bu turnuvaya davet edildikleri için teşekkür etti. Çakır şöyle devam etti: “Geçen sezon Toygar Hocanın gelmesi ile bir yükselişimiz oldu. Camiamızın bu sezon bizden beklentisi yüksek. Kadromuza Emin ve Salih Say dahil oldu. KTSYD Kupası bizim için ciddi bir sınav olacak. Bizim de Çetinkaya’ya karşı bugüne kadar hiç galibiyetimiz yok. İnşallah bu maçla bunu kırar ve kupayı kazanırız”

Serkan Önet

Çetinkaya kaptanı Serkan Önet de bu 2 değerli camiayı KTSYD Kupası finaline uygun gören dernek yönetiminde teşekkür etti. Önet şöyle devam etti: “Bu prestijli kupada yer almak bizim için önemli. Ben daha önce bu tip maçlarda oynadım. Kupa da kazandım. Umarım sakatlık olmayan bir final olur. Takımımız adına maçtan iyi bir moralle çıkmak istiyoruz. Önemli olan kurguladığımız oyun planını bu maça yansıtmak. Eksiklerimiz olsa da mevcut kadromuz ile elimizden geleni yapıp kupayı almaya çalışacağız”

Anahtar Kelimeler:
KTSYD Kupası
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