Hedefleri kupa

K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluğu kazanan Mağusa Türk Gücü Nicosia Group Kıbrıs Kupası Finali’nde buakşam Yenicami karşısında alacağı galibiyetle kupaya uzanmak istiyor. Sezon başında Süper Kupa finalinde penaltılarla kaybeden Mağusa Türk Gücü bu kez kazanmanın peşinde.

Sezona Süper Kupa ile başlayan Yenicami Mağusa Türk Gücü karşısında galip gelerek sezonu kupa ile kapamak istiyor.

Karşılaşma Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlarken maçı Osman Özpaşa yönetecek.

Mağusa Türk Gücü çifte kupa istiyor

Bu sezon özellikle ligde önemli bir grafik sergileyen ve ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan ederek üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Kupası’nı kazanarak 2’de 2 yapma hedefinde olacak.

Yenicami için kupaya ekstra önem

Geçen sezon şampiyonluğu averajla kaçıran ve kupada da final oynayıp yine Mağusa Türk Gücü’ne mağlup olan Yenicami takımında da hedef bu sezonu en azından sponsoru da olan Nicosia Group’un adı ile oynanan kupa ile kapatmak olacak.