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Hedefimiz sıfır transfer

Yonpaş Dumlupınar koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bireysel antrenmanlarına devam ediyor

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:31
Hedefimiz sıfır transfer
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Kaya EMİROĞLU

Süper Futbol lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Futbol takımı bireysel antrenmanlarına devam ediyor. 

Bireysel olarak çalışıyorlar

Kısıtlamaların bir kısmının kaldırılmasının ardından bireysel olarak kendi antrenman sahasında çalışmalarına uzun bir aradan sonra yeniden başlayan sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Sedat Devecioğlu nezaretinde ter akıtıyorlar.

Futbolcular katılımcı

Mesafeli nitelikte bir antrenman sistemiyle, özellikle güç-kuvvet çalışmalarına ağırlık verilen antrenmanlara, BAL ligi’ne giden oyuncular dışında tüm futbolcular katılıyorlar.

Antrenmanlar devam edecek

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, takımın gücünü artırma yönünde bireysel nitelikte antrenmanlara devam edeceklerini belirtirken, ara verilen sürede yaşadıkları kayıpları en erken zamanda telafi etme gayretinde olacaklarını vurguladı.

Devecioğlu futbolculardan memnun

Devecioğlu oyuncuların istekli ve arzulu olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek “U20 takımından katılan oyuncuların da yer aldığı antrenmanda futbolcular oldukça hırslı bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

Para vererek transfer istemiyoruz

Sedat Devecioğlu teknik ekip ve kulüp yönetimi ile kısa orta ve uzun vadeli olmak üzere planlama yaptıklarını belirterek “süreş sonunda hedefimiz sıfır transfer. Para vererek transfer yapmak istemiyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla yola devam edeceğiz” dedi.

Takas transfer olabilir

Devecioğlu dışardan gelecek olan oyunculara kapalı olmadığını belirterek “para ödeyerek transfere sıcak bakmıyoruz. Ancak bizden giden oyuncunun yerine karşı takımdan işimize yarayan futbolcu takası önerilirse tabi ki kadromuza katacağız” dedi.

Tam donanımlı bir tesis

Devecioğlu Yonpaş Dumlupınar olarak antrenman sahasının yanına soyunma odalarını yaptıklarını ve bir bölüme de kum havuzu yaparak tam bir tesis planladıklarını belirterek “amacımız tam kapasiteli bir tesis. Bunu da başaracağız” dedi.

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