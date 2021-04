Hedefimiz iyi birey yetiştirmek

Gönyeli Spor Akademisi Alt Yapı Koordinatörü Hasan Özkan hedeflerinin önce iyi bir birey, iyi bir vatandaş daha sonra iyi bir futbolcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Pandemi olumsuz etkiledi

Pandeminin çocukları oldukça olumsuz etkilediğini söyleyen Gönyeli Spor Akademisi Alt Yapı Koordinatörü Hasan Özkan, ailelerin ve çocukların bu olumsuz koşuldan daha fazla etkilenmemesi adına akademiyi açma kararı aldıklarını, öğrenci sayılarının her geçen gün arttığını ve önümüzdeki yıllarda Gönyeli’nin adından başarılarla söz ettireceğine inandığını ifade etti.

“Gönyeli Spor Akademisi büyüyor, büyümeye de devam edecek”

Pandemiden dolayı biraz tereddüt ettiklerini ancak akademinin beklediklerinden daha hızlı bir şekilde günden güne büyüdüğünü söyleyen Hasan Özkan, “Sayımız artıyor. Kayıtlar da gelmeye devam ediyor. Şu an 8 grubumuz ar. 2007’den 2016 doğumlulara kadar oyuncularımız var. Haftanın beş günü Pazartesi’nden Cuma gününe kadar antrenman yapıyoruz. Her grup 12 ile 15 oyuncu arasında değişiyor. Çünkü sayı arttıkça kalite düşüyor. Bundan dolayı grupları kalabalık tutmamaya çalışıyoruz. Yeni grup açıyoruz. Şu an alt yapıda 8 hocamız var” ifadelerini kullandı.

“Akademimiz, tesisi hak ediyor”

Tesis çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Gönyeli Spor Akademisi Koordinatörü Hasan Özkan, “Yaklaşık 180 öğrencisi olan bir akademinin, antrenman sahasını hak ettiğini düşünüyorum. Yaz aylarında bu sayı 250-300’lere çıkabilir. Bu çocukların sağlıklı ortamda spor yapabilmeleri için antrenman sahası şarttı. Yönetimimiz de sağ olsun bu konuyla yakından ilgileniyor. Başkanımız, yönetimimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın bir zaman diliminde tesisimize kavuşmak istiyoruz” dedi.

“Branşlar artacak”

“Biz bu yola ‘Gönyeli Futbol Akademisi’ adı altında çıktık ancak yolumuza “Spor Akademisi” olarak devam edeceğiz” diyen Hasan Özkan, “Zamanla farklı branşlara yatırımlar olacak. Yeni branşlar açılacak, mevcut branşlar geliştirilecek. Büyümeye devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Genelde ülkeye, özelde Gönyeli’ye”

“Temel ilkemiz; iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştirmektir” diyen Gönyeli Spor Akademisi Koordinatörü Hasan Özkan, “Amacımız önce çocuklarımıza arkadaşlığı, dostluğu ve centilmenliği aşılamaktır. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Skora odaklı değil de çalışmaya, kendini geliştirmeye odaklıyız. 180 öğrenci, takdir edersiniz ki bu çocukların içerisinden doktor çıkacak, mühendis çıkacak, futbolcu olan olacak, başkan olan olacak, taraftar olan olacak. Hedefimiz genelde ülke sporuna, özelde ise Gönyeli A takımına karakterli, iyi oyuncular yetiştirmektir. Alt yapılar çok önemli. Aileler artık spora yöneliyor. Çocukların teknolojiden uzak durması adına akademilerin önemi daha da artmıştır” diyerek sözlerini noktaladı.