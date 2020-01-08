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Hedefimiz hala şampiyonluk

İlk devreyi liderin 4 puan gerisinde tamamlayan Doğan Türk Birliği hedefinden şaşmadı

Hedefimiz hala şampiyonluk

İlk devreyi liderin 4 puan gerisinde tamamlayan Doğan Türk Birliği hedefinden şaşmadı

08 Ocak 2020 Çarşamba 21:46
Hedefimiz hala şampiyonluk

İkinci devre hazırlıklarını Acapulco Otel’de sürdüren Doğan Türk Birliği, kulüp başkanı Bayar Piskobulu nezdinde dün bir basın toplantısı düzenledi.

İlk devreyi ve ikinci yarı beklentileri aktardılar

Basın toplantısında ilk devre oynadıkları futbolu ve ikinci devrede planladıkları oyunu aktarmak istediklerini söyleyen Bayar Piskobulu bu sezona teknik ekibe ve futbolculara yardımcı olması açısından spor psikoloğu fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde başladıklarını ve bunun da takıma olumlu yansıdığını gördüğünü kaydetti.

Bayar Piskobulu Accopulco yönetimine ülkeye böyle bir tesis yaptığı için teşekkür etti.

İlk devre beklenmeyen puan kayıpları yaşadık

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Teknik direktör Caner Oshan ilk devrede puan alacakları maçlardan puan alamadıklarını ancak ligi istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.

Hedefimiz şampiyonluk

İkinci devrede artık başka şanslarının olmadığını ve bu şanslarını kullanacağını kaydeden Caner Oshan hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

4 puanın şampiyonluk yolunda büyük bir fark olmadığını kaydeden Caner Oshan takıma bir yabancı takviye edeceklerini çok fazla büyük değişiklik yapmayacaklarını kaydetti.

Bugüne kadarki en güzel kamp

Caner Oshan bugüne kadar hep yurtdışında yaptıklarını ancak Akapulko Otel in kamp açısından çok iyi bir tesis yaptığını belirterek bugüne kadar gerçekleştirdiği kampların en iyisi olduğunu söyledi

Anahtar Kelimeler:
Doğan Türk Birliği
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