Hedefimiz genç oyuncu kazandırmak

Merit Alsancak Yeşilova U20 Antrenörü Ahmet Yurt, spor servisine yaptığı açıklamada futbolu çok özlediklerini, en kısa zamanda antrenmanlara başlamak istediklerini ve hedeflerinin Merit Alsancak Yeşilova’ya genç oyuncular kazandırmak olduğunu söyledi.

Çok etkilendik

“İki buçuk senedir sahamızın olmaması bizi çok etkiledi” diyen Merit Alsancak Yeşilova U20 ve alt yapı Antrenörü Ahmet Yurt, “Komşumuz Lapta’nın sahasında ve okulunda çalışıyorduk. Çocuklarımız çalışma imkanı konusunda zorluk çektiler. İnşallah erken zamanda devletin yardımıyla sahamız hazır olur. Futboldan çok uzak kaldık ve çok özledik. İnşallah erken zamanda futbolumuz başlar. Vakaların azalması durumunda antrenmanlara başlamayı düşünüyoruz. İlk etapta U20 Takımımızla, ardından ise U17 ve U15 Takımlarımızla antrenmanlara başlayacağız. Hedefimiz kulübümüze genç oyuncu kazandırmak” açıklamasını yaptı.