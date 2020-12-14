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Hedefimiz 3 cep salon

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:14
Hedefimiz 3 cep salon
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KKTC Cimnastik Federasyonu 21 Aralık Pazartesi saat 20:00’de olağan mali genel kurulunu gerçekleştirecek.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu açılış töreni sonrasında gerçekleştirilecek olan mali genel kurulun gündeminde “Açılış konuşması, başkanlık divanın oluşması, 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, 2020 yılı mali raporunun ibra edilmesi, 2021 yılı bütçesinin görüşülüp onaylanması, 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülüp onaylanması, dilek ve temenniler ile kapanış” yer alıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, olağan mali genel kurul öncesinde şu açıklamayı yaptı:

KKTC Cimnastik Federasyonu olağan genel kurulumuzu yenilenmiş salonumuzda gerçekleştiriyoruz. Cimnastik Federasyonu olarak 2021 yılında adanın farklı bölgelerine 500 metrekare çelik yapıdan yapılacak 3 tane cep salon kazandırmayı kendimize hedef koyduk. Ülkemize ve çocuklarımıza bu kazanımı sağlayacağız.

Bu hedefe ulaşabilmek için girişimlerimiz uzun zamandır devam ediyor. Hedeflerimize ulaştığımız zaman ülke sporuna büyük bir ivme kazandıracağız.

Bizlerin üç yaşından itibaren başlayan çalışmalarımız 8 – 9’lu yaşlardan itibaren diğer branşlara sporcu servis ederek devam ediyor. Cimnastik Federasyonu olarak sadece kendi branşımızda değil, sporumuza her branşta şampiyon sporcular kazandıracağız.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuDr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu
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