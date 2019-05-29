banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86778
ALTIN
249.534
DOLAR
6.0382
STERLİN
7.6555
EURO
6.7411
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
TECACÜZ DAVASINDA DNA UZMANI DİNLENDİ
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu
CÜZDAN HIRSIZLIĞI
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
banner307

Hedef süperlig

Hedef süperlig

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:46
Hedef süperlig

Bu sezon Birinci Ligde güçlü bir ekip kurarak Süper Lige yükselmek isteyen Yonpaş Dumlupınar teknik heyeti dün basın toplantısı düzenleyerek hedeflerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Konferans Salonu’nda  gerçekleştirilen basın toplantısında kulüp başkanı Mehmet Evram, teknik direktör Sedat Devecioğlu ve teknik ekip katıldı.

Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, geçmişte senelerde şampiyonluk yaşadıkları, vve hedef olarak uyuştukları teknik direktör Sedat Devecioğlu ile anlaştıklarını ve uzun vadeli hedefler belirlediklerini kaydetti.

Evram hedeflerinin Süper Lige yükselmek ve  Süper Lig’de kalıcı olmak olduğunu kaydetti.

Takımın teknik direktörü Sedat  Devecioğlu, yeni sezona yönelik planlarının hazırlandığını kaydederek  sezonu resmi olarak 15 Temmuz'da açacaklarını söyledi.

Devecioğlu Cuma günü ise futbolcularla toplantı yaparak yeni sezona yönelik transferlere ağırlık yöneleceklerini vurguladı.

Transferle ilgili bilgiler de aktaran Devecioğlu önceliklerinin orta saha ve forvet  bölgelerine 2 yerli 2 de TC uyruklu transferini kaydetti.

Teknik direktör: Sedat Devecioğlu

Takım antrenörü: Erdoğan Emiroğluları

Kaleci antrenörü: Hüseyin Mertol

Atletik Performans Antrenörü: Mustafa Sakallı

Futbol Destek ve Sağlık ekibi Sorumlusu: Sabri Deniz

Spor Fizyoterapisti: Osman Vaiz

Spor Hekimi: Nevzat Derenel

Son Güncelleme: 29.05.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
Dumlupınar Süperlig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak Çetinkaya ile anlaştı
Burak Çetinkaya ile anlaştı
Rahmi ayrılacak
Rahmi ayrılacak
Tansel’in gönlü Kartal’dan yana
Tansel’in gönlü Kartal’dan yana
Saydam serbest hakkını kullanacak
Saydam serbest hakkını kullanacak
Muslu anılacak
Muslu anılacak
Değirmenlik İlkokulu Voleybolla şenlendi
Değirmenlik İlkokulu Voleybolla şenlendi
Okçulukta büyükler yarıştı
Okçulukta büyükler yarıştı
Klasikler ödüllerini aldı
Klasikler ödüllerini aldı
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı
Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü düzenlendi…
Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü düzenlendi…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim