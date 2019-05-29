Hedef süperlig

Bu sezon Birinci Ligde güçlü bir ekip kurarak Süper Lige yükselmek isteyen Yonpaş Dumlupınar teknik heyeti dün basın toplantısı düzenleyerek hedeflerini açıkladı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında kulüp başkanı Mehmet Evram, teknik direktör Sedat Devecioğlu ve teknik ekip katıldı.
Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, geçmişte senelerde şampiyonluk yaşadıkları, vve hedef olarak uyuştukları teknik direktör Sedat Devecioğlu ile anlaştıklarını ve uzun vadeli hedefler belirlediklerini kaydetti.
Evram hedeflerinin Süper Lige yükselmek ve Süper Lig’de kalıcı olmak olduğunu kaydetti.
Takımın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, yeni sezona yönelik planlarının hazırlandığını kaydederek sezonu resmi olarak 15 Temmuz'da açacaklarını söyledi.
Devecioğlu Cuma günü ise futbolcularla toplantı yaparak yeni sezona yönelik transferlere ağırlık yöneleceklerini vurguladı.
Transferle ilgili bilgiler de aktaran Devecioğlu önceliklerinin orta saha ve forvet bölgelerine 2 yerli 2 de TC uyruklu transferini kaydetti.
Teknik direktör: Sedat Devecioğlu
Takım antrenörü: Erdoğan Emiroğluları
Kaleci antrenörü: Hüseyin Mertol
Atletik Performans Antrenörü: Mustafa Sakallı
Futbol Destek ve Sağlık ekibi Sorumlusu: Sabri Deniz
Spor Fizyoterapisti: Osman Vaiz
Spor Hekimi: Nevzat Derenel