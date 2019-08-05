Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, sezon öncesi hazırlık dönemi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, yeni sezonda birinci ligin ciddi anlamda kaliteli ve her yönüyle farklı olacağını söyledi. Yonpaş Dumlupınar olarak 26 idmanla birlikte birinci etap kamp dönemini geride bıraktıklarını belirten Sedat Devecioğlu, ikinci etap kamp döneminin 19-24 Ağustos tarihlerinde Bolu’da olacağını söyledi.



Sürece hızlı başladık

Yeni sezon öncesi hazırlık dönemine çok hızlı başladıklarını belirten Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, 3 yerli 2 de yabancı oyuncuyu erken belirleyip transfer sürecini de sıkıntısız çözdüklerini söyledi. 9 haftalık hazırlık dönemi belirlediklerini ve bu dönemin içinde olduklarını ifade eden Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, transfer piyasasının bu sezon adına birinci ligde de hızlı olduğunu söyledi.

Hedef şampiyonluk

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Sedat Devecioğlu, zor süreçte az hata yapıp hedefe ulaşmak istediklerini belirtti. Hazırlık maçlarına başladıklarını da belirten Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu ikinci etap kampının 19-24 Ağustos tarihlerinde Bolu’da olacağını sözlerine ekledi.