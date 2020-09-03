Doğan Türk Birliği yeni sezon çalışmalarına Pia Bella Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği yeni sezon çalışmalarına önceki gün start verdi.

Pia Bella Sahası’nda ilk çalışmasını yapan Doğan Türk Birliği yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Hedef şampiyonluk

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan yeni sezon çalışmaları hakkında gazetemize verdiği demeçte hedeflerinin yine üst sıralara oynayarak bu yıl mutlaka şampiyon olmak istediklerini kaydetti.