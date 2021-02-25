banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaygür efsunlu muydu?
Çaygür efsunlu muydu?
Saner neyin altına imza atacak!
Saner neyin altına imza atacak!
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Hayalperestler iş başında
Hayalperestler iş başında
banner376

Hedef Mağusa

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek federasyonun Mağusa’da yapacağı çalışmalarda kullanılacak salon konusunda destek talep etti.

25 Şubat 2021 Perşembe 19:30
Hedef Mağusa
banner337
banner391

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek federasyonun Mağusa’da yapacağı çalışmalarda kullanılacak salon konusunda destek talep etti.

Ziyarette federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Emel Çapkıner, Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, cimnastik eğitmeni Bilgin Hasan yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 2 ay önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları toplantıda Gazimağusa’nın kültür – sanatın başkenti olmasının yanı sıra spor konusunda da iddialı olduğunu konuştuklarını ifade ederek, Gazimağusa’nın fiziki ve coğrafik olarak spora açık ve müsait bir bölge olduğunu söyledi.

Başkan Arter, Cimnastik Federasyonunun başarılı çalışmalarını takip ettiğini, sağlıklı nesiller için işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, çalışmaları detaylandırıp salon konusunda da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise, Gazimağusa Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri takip ettiklerini, belediyenin pandemi döneminde aldığı önlemler ve çalışmalarıyla diğer bölgelere örnek olduğunu ve virüsle mücadele başarılı olduğunu belirtti.

Sapsızoğlu, 2500 sporcuya, 14 kulübe, cimnastik yapılan 24 noktaya sahip olduklarını, sağlıklı nesiller yetişmesi için belediyeden destek beklediklerini ifade etti.

Sapsızoğlu, Gazimağusa’da 3 kulüpleri 400’e yakın sporcuları olduğunu, daha iyi hizmet için belediyelerle işbirliği yapmak istediklerini söyleyen Sapsızoğlu, sadece Lefkoşa’da değil ada geneline yayıldıklarını, Gazimağusa’da yer sıkıntıları olduğunu vurguladı.

banner341
Sapsızoğlu, cimnastik ailesi olarak belediye başkanı İsmail Arter ve tüm ekip arkadaşlarına sporumuza gösterdikleri ilgili, alaka ve verdikleri destek için teşekkür ettiklerini de söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuGazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçmişi unutmadan, geleceği hedefliyoruz
Geçmişi unutmadan, geleceği hedefliyoruz
Zeki Ziya güven tazeleyecek
Zeki Ziya güven tazeleyecek
Sporda açılım başladı
Sporda açılım başladı
Kocaismail’den teşekkür
Kocaismail’den teşekkür
CONIFA’da eşleşmeler belli oldu
CONIFA’da eşleşmeler belli oldu
Yalova Kadıköy’e göç sürüyor
Yalova Kadıköy’e göç sürüyor
Buse’den Balkan üçüncülüğü
Buse’den Balkan üçüncülüğü
Elis Sermaye emin adımlarla ilerliyor
Elis Sermaye emin adımlarla ilerliyor
Cimnastikçiler farkındalık yarattılar
Cimnastikçiler farkındalık yarattılar
Basketbolda online alt yapı semineri yapıldı
Basketbolda online alt yapı semineri yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim