Hedef kaliteli altyapı

Değirmenlik Spor Kulübü Alt yapı koordinatörü Aziz Mahsucu, bir radyo programına konuk olurken, önemli açıklamalarda bulundu.

2011 yılında alt yapıyı kurduklarını dile getiren Mahsucu, "alt yapıda herkes çalışamaz. Çocukları sevmeyen bu işi yapamaz" dedi. Ekip olarak yaz aylarında haftanın altı, kış aylarında ise üç günü sahada olduklarını belirten Mahsucu, "176 öğrencimiz, 5 de alt yapı hocamız var. Yönetimden alt yapı olarak tam destek alıyoruz. Tesisimiz de gayet iyi durumdadır" açıklamasını yaptı. Değirmenlik Spor Kulübü olarak hedeflerinin 3,4 yıl sonra A takımın, alt yapıdan yetişen oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyen Aziz Mahsucu, "yeni sezonda da alt yapıdan yetişen en az üç oyuncumuz daha A takım kadrosunda olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.