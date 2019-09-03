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Hedef ilk 8

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy’de Sakallı takımına güveniyor

Hedef ilk 8

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy’de Sakallı takımına güveniyor

03 Eylül 2019 Salı 09:45
Hedef ilk 8

Ligin başlamasına kısa süre kala hazırlıklarını sürdüren Hamitköy’de sezon öncesi çalışmaları devam ediyor. Hamitköy çalıştırıcısı Ahmet Sakallı yaptığı açıklamada ligden çekinmediklerini koşan ve ısıran bir takım olacaklarını söyledi. Oshobe ve Ebuka’nın aralarına katılmaları ile birlikte daha iyi noktaya geleceklerine inandığını ifade eden Sakallı ilk sekiz içinde tutunmak için yeni sezonda mücadele edeceklerini söyledi.

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Oyuncularıma güveniyorum
Yerli transferde çok ses getirmeselerde eldeki kadro ve aralarına katılan isimlere güveninin tam olduğunu ifade eden Hamitköy çalıştırıcısı Ahmet Sakallı, şu an itibariyle yerli transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Sakallı, yaptıkları hazırlık maçlarında son durumlarını daha iyi gözlemlediklerini ifade etti. Takımda geçen sezon yer bulan ancak bu sezon düşünülmeyen isimleri kiralık olarak belirleyip takımdan gönderdiklerini de belirten Ahmet Sakallı, yabancıların eksiksiz aralarında olmasıyla birlikte yerli transferde son durumlarının netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Hamitköy Spor KulübüAhmet Sakallı
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