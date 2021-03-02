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Hedef için çalışıyorum

2021 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Yiğitcan Hekimoğlu hedefinin ülkeyi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyledi

02 Mart 2021 Salı 20:38
Hedef için çalışıyorum
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2021 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Yiğitcan Hekimoğlu hedefinin ülkeyi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyledi

Türkiye Milli Takımı’nda koşan Kıbrıslı Türk Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, hedefinin ülkemizi 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda gururla ve başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.

Haftada 5 gün antrenman

Türk Milli Takımı’nın başarılı sporcusu Yiğitcan, Antrenör Celal Keleş eşliğinde haftanın beş günü çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı atlet spor servisine verdiği demeçte hedefinin ülkemizi 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda gururla ve başarıyla temsil etmek olduğunu ifade etti.  

“Büyük bir hedef”

Yiğitcan Hekimoğlu zorlu ve yoğun geçen süreci değerlendirdi. Başarılı atlet şu şekilde konuştu; “Bizim için süre biraz azaldı diyebilirim. Pandemi olmasından dolayı antrenmanları ona göre ayarlamak zorunda kaldık. Ama çok bir şey kaybettiğimizi söyleyemem. Sonuçta 1 yıllık bir planlama yaptık. Mayıs ayında Dünya Bayrak Şampiyonası var. Bu şampiyona için Nisan ayı başında seçmeler olacak. Orada yarışmak istiyorum. Hedefimiz değişmedi. Hem kendi adıma hem ülkem adına büyük bir hedef. Senelerdir bu hedef için çalışıyoruz. 2017’de Dünya Şampiyonası’nda, daha sonra Avrupa Şampiyonası’nda elde edilen başarılar ve Avrupa Kıtası’ndaki temsiliyetten sonra tabii ki artık olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı kesmedik. Bu hafta başından itibaren de saha çalışmalarımıza başladık. Şu an için her şey yolunda”.

“Performansımın güzel noktasındayım”

Olimpiyat geçtiğimiz yıl yapılacaktı ancak korona sebebiyle bu yıla ertelendiğini söyleyen Yiğitcan Hekimoğlu, “Geçtiğimiz yılki performans testlerimiz gayet iyiydi. Bu sezon başında ve pandemi öncesinde yaptığımız testler çok iyi çıktı. Bu veriler bize umutlu hedefler sunuyor. Yaklaşık 12 yıldır aldığımız verilerden dolayı bu seneki performansımın güzel bir noktasında olduğumu söyleyebilirim. Bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatıp olimpiyatlara katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yiğitcan Hekimoğlu2021 Tokyo Olimpiyatları
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