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Hedef herkesi kucaklamak

Surlar içinde yaşayan ve hentbol oynayan çocuklara federasyondan malzeme yardımı yapılıyor

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:30
Hedef herkesi kucaklamak
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Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan pandemi koşulları çerçevesinde yeniden hentbol müsabakalarının başlamasından duydukları mutluluğu dile getirirken, bu görevdeki hedeflerinin herkesi kucaklamak olduklarını belirtti.

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Bahadır Ayhan çok bölgede hentbol tutkusunun yaşandığını bildiklerini ve ellerindeki imkanlar çerçevesinde hentbol tutkusu yaşayan herkese yardım etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ayhan, Surlariçi bölgesinde bir grup çocuğun kendi imkanları ile hentbol oynamaya çalıştıklarını ve hentbol tutkusu içinde olduklarını belirterek, onların ziyaret etti.

Ayhan böylesi güzel bir tutku içinde olan çocuklara hentbol oynamada gerekli olan bazı malzeme yardımında bulunacağını söyledi. Ayhan bu çocukların başında yer alan kişinin antrenörlük diploması olmadığını ve kendisini kursa dahil edip antrenörlük diploması alabilme için imkan tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

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