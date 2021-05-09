Hedef, Çetinkaya tesislerine cimnastik salonu yapmak

Çetinkaya Türk Spor Kulübünün Metehan’daki tesisleri içerisine cimnastik salonu yapma projesinin görüşüldüğü ziyaret ile ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Çetinkaya kulübümüzün spor tesislerine ziyarette bulundum. Tüm olumsuzluklara ve yokluklara rağmen böylesi büyük ve güzel spor tesisini ülkemize ve çocuklarımıza kazandıran çok değerli Çetinkaya kulübü başkanı Ceran Tunalı kardeşime, Urcan Vangöl Futbol Akademisi koordinatörü Salih Işık’a ve yönetim kurulu üyeleri ile emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.



Çetinkaya Türk Spor Kulübünün hedeflerinin, tüm futbol kulüplerimize de örnek olmasını temenni etmekteyiz.”

