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Hedef, Çetinkaya tesislerine cimnastik salonu yapmak

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Çetinkaya Türk Spor Kulübü tesislerini ziyaret ederek, kulüp başkanı Ceran Tunalı ve Urcan Vangöl Futbol Akademisi koordinatörü Salih Işık ile görüştü.

09 Mayıs 2021 Pazar 16:32
Hedef, Çetinkaya tesislerine cimnastik salonu yapmak
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Çetinkaya Türk Spor Kulübünün Metehan’daki tesisleri içerisine cimnastik salonu yapma projesinin görüşüldüğü ziyaret ile ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Çetinkaya kulübümüzün spor tesislerine ziyarette bulundum. Tüm olumsuzluklara ve yokluklara rağmen böylesi büyük ve güzel spor tesisini ülkemize ve çocuklarımıza kazandıran çok değerli Çetinkaya kulübü başkanı Ceran Tunalı kardeşime, Urcan Vangöl Futbol Akademisi koordinatörü Salih Işık’a ve yönetim kurulu üyeleri ile emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

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Böylesi büyük ve güzel tesise cimnastik salonunu kazandırabilmek için Ceran başkanla yerinde incelemelerde bulunduk. Cimnastik salonunun tesise kazandırılabilmesi durumunda, tüm branşların temelini oluşturan cimnastik eğitimini çocuklarımıza verebileceğiz. Böylelikle tüm branşlarda başarılı olacak çocukları Çetinkaya kulübümüze kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede kendi öz evlatlarımızla, Çetinkaya ruhunu başarılı bir şekilde yaşatmayı planlamaktayız.
Çetinkaya Türk Spor Kulübünün hedeflerinin, tüm futbol kulüplerimize de örnek olmasını temenni etmekteyiz.”
 

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