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Hedef BTM 1. Lig

22 Eylül 2020 Salı 00:31
Hedef BTM 1. Lig
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BTM 2. Ligi’nde 2. Tur maçları sonunda finale çıkan 6 takım belirlendi.

Yenierenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan finale yükselen takımlar oldu.

Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta yaptığı kura çekiminde final eşleşmelerini de belirlemişti.

Bu sonuçlarla final fikstürü de belirlenmiş oldu. Final karşılaşmaları yarın oynanacak ve BTM 1. Lig’e yükselecek 3 takım belirlenmiş olacak.

2.Tur sonuçları

Karadeniz 61 - Yeni Erenköy                        1 – 2

Gaziveren – Pile                                 4 – 3 (Penaltılarda)

Ergazi - Ötüken                                 0 – 2

Sadrazam Kayalar – Kırıkkale           2 – 0

Haspolat – Kalkanlı                            3 – 1

Akıncılar – Demirhan                         0 – 1 (uzatmalarda)

Final eşleşmeleri - Yarın

Yeni Erenköy - Gaziveren

Ötüken - Sadrazam Kayalar

Haspolat - Demirhan

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