Head & Shoulders Cup seyircisiz devam edecek

HEAD & SHOULDERS CUP da bugünden itibaren turnuva süresi boyunca tesislere her kulüp den 1 antrenör alınacak şekilde olacak.

Turnuva süresi boyunca tesislere seyirci ve aileler alınmayacaktır. Turnuvaya katılan sporcular tesis içerisinde maç saatine kadar maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeli ve maçını tamamlayan sporcuların tesislerinden ayrılmaları gerekecektir.

HEAD & SHOULDERS CUP kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar söyle;

9 YAŞ KIZLAR – Final

BEREN BAŞARAN - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/0 4/1

9 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

AREL ŞAHİN - SAİD ZEKİ AVCI 4/2 2/4 10/6

BARAN BAŞARAN - TİMUR SALİH BELİCAN 5/4 4/2

12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

ENVER ADA GENÇEL - NOA DUCHATEAU 6/2 6/0

KAYA HALKSEVEN - EREN YILMAZ 6/2 6/2

14 YAŞ KIZLAR - 1. Round

ARYA SARIBAŞ - ELIZAVETA SARKİSYAN 6/0 6/0

LARA ONURLU - SAHİL ECE YEREBAKAN 1/6 0/6

16 YAŞ KIZLAR - Round Robin

ÖZGÜL ŞAH - SELİN ÖNAL 3/6 6/4 6/7

16 YAŞ ERKEKLER - Final

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - ERSEL KALFAOĞLU 6/3 7/5

SENYÖR 50+ ERKEKLER - Çeyrek Final

AARON FLAMSON - AHMET DUMAN 6/0 6/0

JEAN CHRISTOHE SCHROTTER - AYDIN BAŞEL 6/1 6/1

KERİM İSMAİL KARABİL - AHMET FARAÇOĞLU 6/2 6/0

ÜNVER BEDEVİ - ÇAĞAKAN KANSU 4/6 6/3 1/6

13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER

ÇAĞLAR TÜRK - VALERY VORONOV 6/0 6/1

İLKAY YİĞEN - RAUF KÜRŞAD 3/6 6/4 7/10